Эксперт: растет число объектов комплексной застройки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В столице наметилась тенденция укрупнения форматов жилищных проектов – формируется комплексный подход к освоению территории. Об этом рассказал представитель Украинской торговой гильдии Ростислав Симонов, пишет УНН со ссылкой на профильное издание ABCnews.
Эксперт отметил тенденцию увеличения формата проектов. "Такие проекты способны обеспечить формирование комплексной застройки, включая социальную. Поэтому они чаще выигрывают в конкурентной борьбе с точечными проектами. С другой стороны, реализация таких проектов предусматривает предварительную разработку и утверждение детального плана развития территории, а такое вложение не всем под силу. Те из девелоперов, которые не могут себе позволить разработку ДПТ, уходят в регионы", - отметил Ростислав Симонов.
Как результат – на столичном рынке увеличивается глобализация и можно отметить лишь семь заметных участников рынка ("Киевгорстрой", "Укрбуд", "Интергал-Буд", Stolitsa-Group, "Фундамент", "Житлоинвестбуд-УКБ" и ДБК-Житлобуд), которые обеспечивают почти 90% объема. При этом более половины жилья строят лишь две компании – "Киевгорстрой" и "Укрбуд".
Как сообщал УНН, по оценкам представителей отрасли жилищного строительства, инвесторы становятся все более требовательными к классу жилья, энергоэффективности, обустройству жилого комплекса.
Также, по словам главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира инвестор стал осторожнее и все чаще обращает внимание на репутацию застройщика, его историю.
Например, в “Киевгорстрой” за новой квартирой приходят дети и внуки тех, кто уже живет в домах возведенных холдингом.