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Експерт: зростає кількість об'єктів комплексної забудови

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У столиці намітилася тенденція укрупнення форматів житлових проектів - формується комплексний підхід до освоєння території. Про це розповів представник Української торгової гільдії Ростислав Симонов, пише УНН з посиланням на профільне видання ABCnews.

Експерт відзначив тенденцію збільшення формату проектів.

"Такі проекти здатні забезпечити формування комплексної забудови, включаючи соціальну. Тому вони частіше виграють в конкурентній боротьбі з точковими проектами. З іншого боку, реалізація таких проектів передбачає попередню розробку та затвердження детального плану розвитку території, а таке вкладення не всім під силу. Ті з девелоперів, які не можуть собі дозволити розробку ДПТ, йдуть в регіони", - зазначив Ростислав Симонов.

Як результат - на столичному ринку збільшується глобалізація і можна відзначити лише сім помітних учасників ринку ("Київміськбуд", "Укрбуд", "Інтергал-Буд", Stolitsa-Group, "Фундамент", "Житлоінвестбуд-УКБ" і ДБК-Житлобуд), які забезпечують майже 90% обсягу. При цьому більше половини житла будують лише дві компанії - "Київміськбуд" і "Укрбуд".

Як повідомляв УНН, за оцінками представників галузі житлового будівництва, інвестори стають все більш вимогливими до класу житла, енергоефективності, облаштування житлового комплексу.

Також, за словами голови правління - президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра інвестор став обережнішим і все частіше звертає увагу на репутацію забудовника, його історію.

Наприклад, в "Київміськбуд" за новою квартирою приходять діти і внуки тих, хто вже живе в будинках зведених холдингом.

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