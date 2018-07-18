Эксперт: летом можно выгоднее приобрести жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Лето считается не сезоном на рынке недвижимости, хотя именно в этот период можно воспользоваться выгодными условиями приобретения жилья от застройщиков. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.
“Лето не совсем сезон для продаж, но это не относится ко всем застройщикам. Тут в целом не сезон, но некоторые застройщики продают хорошо. Аналитики конкретной нет, но, я думаю, что хорошо дела идут у тех, кто в этот период устраивает различного рода акции, скидки, рассрочки, розыгрыши автомобилей. Люди поняли, что летом, когда не сезон, можно выгодно купить недвижимость, воспользовавшись дополнительными бонусами от застройщика”, — считает эксперт.
Шульга отметил, что скидки, акции — это то, что всегда было и будет лучшей приманкой для клиента.
“Поэтому можем с уверенностью говорить, что лето далеко не худшее время для приобретения недвижимости”, — резюмировал аналитик.
Напомним, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает скидки от 5 до 25% на ряд объектов жилой недвижимости.