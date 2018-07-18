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Експерт: влітку можна вигідніше придбати житло

Експерт: влітку можна вигідніше придбати житло

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Літо вважається не сезоном на ринку нерухомості, хоча саме в цей період можна скористатися вигідними умовами придбання житла від забудовників. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Денис Шульга.

"Літо не зовсім сезон для продажів, але це не стосується всіх забудовників. Тут в цілому не сезон, але деякі забудовники продають добре. Аналітики конкретної немає, але, я думаю, що добре справи йдуть у тих, хто в цей період влаштовує різного роду акції, знижки, розстрочки, розіграші автомобілів. Люди зрозуміли, що влітку, коли не сезон, можна вигідно купити нерухомість, скориставшись додатковими бонусами від забудовника", - вважає експерт.

Шульга зазначив, що знижки, акції - це те, що завжди було і буде найкращою приманкою для клієнта.

"Тому можемо з упевненістю говорити, що літо далеко не найгірший час для придбання нерухомості", - резюмував аналітик.

Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує знижки від 5 до 25% на ряд об'єктів житлової нерухомості.

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