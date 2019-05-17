Эксперт: выход Народного Фронта из коалиции не защищает ВР от роспуска полностью

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. После выхода "Народного Фронта" из коалиции вероятность роспуска Рады стала меньше, но она остается. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Я бы не сказал, что полностью роспуск заблокирован. В данном случае, безусловно, это (выход "Народного Фронта" из коалиции - ред.) Технология блокировки досрочных парламентских выборов, это интерес "Народного фронта", он совершенно не готов к выборам, поэтому они еще немного хотят побыть на своих должностях", - отметил Фесенко.

Он добавил, что все будет зависеть от реакции команды новоизбранного Президента и других сторонников досрочных парламентских выборов.

"На самом деле, досрочные парламентские выборы, насколько я понимаю, сейчас поддерживают не только у Зеленского. Говорят, что БПП склоняется к ним, "Батькивщина" говорила, что они относительно нормально относятся досрочным парламентским выборам", - добавил Фесенко.

Таким образом, политолог не исключил, что могут быть контрмеры, например, ссылка на решение судей.

"Могут быть иски на председателя Верховной Рады Парубия за то, что он злоупотреблял своим обязательствам и не объявил роспуск коалиции в 2016 году или в начале 2019 года, когда было решение Окружного административного суда города Киева", - отметил Фесенко.

По словам политолога, роспуск парламента - это вопрос политического соглашения: если команда новоизбранного Президента решит, что можно ссылаться на те или иные судебные решения, то они это сделают.

"Сейчас вероятность роспуска Верховной Рады стала меньше, чем вчера, но она еще остается", - подытожил политолог.
Кроме того, он отметил, что сейчас вероятность создания новой коалиции практически отсутствует.

"Теоретически это может произойти, но вопрос - зачем? Осталось полгода. Попытки могут быть, другое дело - кто будет создавать? Могут две крупнейшие фракции, но надо еще найти голоса, новое правительство создавать. Это возможно, но маловероятно", - сказал Фесенко .

Напомним, сегодня "Народный Фронт" заявил о выходе из коалиции.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады.

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