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Експерт: вихід Народного Фронту з коаліції не захищає ВР від розпуску на сто відсотків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Після виходу "Народного Фронту" з коаліції вірогідність розпуску Ради стала меншою, але вона залишається. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко у коментарі кореспонденту УНН.

"Я б не сказав, що стовідсотково розпуск заблоковано. У даному випадку, безумовно, це (вихід "Народного Фронту" з коаліції – ред.) технологія блокування дострокових парламентських виборів, це інтерес "Народного фронту", він абсолютно не готовий до виборів, тому вони ще трохи хочуть побути на свої посадах", - зазначив Фесенко.

Він додав, що все залежатиме від реакції команди новообраного Президента та інших прихильників дострокових парламентських виборів.

"Насправді, дочасні парламентські вибори, наскільки я розумію, зараз підтримують не тільки у Зеленського. Подейкують, що БПП схиляється до них, "Батьківщина" казала, що вони відносно нормально ставляться дострокових парламентських виборів", - додав Фесенко.

Таким чином, політолог не виключив, що можуть бути контрдії, наприклад, посилання на рішення суддів.

"Можуть бути позови на голову Верховної Ради Парубія за те, що він зловживав своїми зобов’язаннями та не оголосив розпуск коаліції у 2016 році або на початку 2019 року, коли було рішення Окружного адміністративного суду міста Києва", - відмітив Фесенко.

За словами політолога, розпуск парламенту – це питання політичної угоди: якщо команда новообраного Президента вирішить, що можна посилатися на ті чи інші судові рішення, то вони це зроблять.

"Зараз вірогідність розпуску Верховної Ради стала меншою, ніж вчора, але вона ще залишається", - підсумував політолог.
Крім того, він зазначив, що наразі вірогідність створення нової коаліції практично відсутня.

"Теоретично це може статися, але питання – навіщо? Залишилося півроку. Спроби можуть бути, інша річ – хто буде створювати? Можуть дві найбільші фракції, але треба ще знайти голоси, новий уряд створювати. Це можливо, але малоймовірно", - сказав Фесенко.

Нагадаємо, сьогодні "Народний Фронт" заявив про вихід з коаліції. 

Як повідомляв УНН, новообраний президент Володимир Зеленський буде ініціювати розпуск Верховної Ради.

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