Эксперт: отсутствие Суркисов в материалах дела "Энергосети" - вопрос качества работы детективов НАБУ

По его словам, ни одно из дел, которое расследовали детективы НАБУ, не закончилось реальными приговорами и наказаниями. Дело "Энергосети" - не исключение, говорит Молчанов.

"И таких дел кроме "Энергосети" было множество. Вспомните, к примеру, так называемое дело "Розенблата-Полякова". Поэтому, здесь вопрос к тому, насколько процессуально взвешенно ведутся эти дела, чтобы потом их можно было доказать в суде. Отдельный вопрос к качеству работы детективов. Во-вторых - кто будет что-то говорить о том же Порошенко или Кононенко сегодня? Я сомневаюсь, что им, как при прошлой, так и при этой власти - что-то угрожает. Наверное, там действует некий "джентльменский договор": "мы - власть, а вы - оппозиция, и мы вас не трогаем", а затем наоборот. Если рассматривать это с точки зрения уголовного права, то у любого преступления есть исполнитель, организатор и заказчик, а у нас никогда заказчик приговор не получает", - говорит Молчанов.

Заметим, дело "Энергосети" СМИ называют схемой "Крючкова-Суркисов".

Все потому, что журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров директора "Энергосети" Дмитрия Крючкова, которые и свидетельствуют о вероятной причастности к энергетическим схемам компании братьев Суркисов.

Судя по обнародованным разговорам, Крючков регулярно давал указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам на стадион "Динамо".

Комментируя это, Молчанов назвал несколько причин, почему топовые фигуранты дела не были привлечены к ответственности.

"В свое время Онищенко давал пленки, где деньги носили сумками в кабинет Порошенко. Не слыхал, чтобы это дело расследовалось после того, как Порошенко стал президентом. И по Гео Леросу тоже нет никаких движений. Это либо какая-то фикция, или просто НАБУ их всех покрывает - других версий у меня нет. Или нет политической воли на уровне главы государства, чтобы дела куда-то двигались", - предполагает эксперт.

Напомним, сегодня сообщили о завершении расследования по делу "Энергосети".

Ранее один эпизод этого дела (о "Запорожьеоблэнерго") уже был направлен в суд.

Также напомним, в конце 2019 года появились решения Высшего антикоррупционного суда. Они засвидетельствовали факт, что изъятые НАБУ во время обысков в помещениях "Динамо" (ул. Грушевского, 3) документы имеют непосредственное отношение к уголовному производству по факту схем "Энергосети".