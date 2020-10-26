САП: завершено розслідування у справі "Енергомережі"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Правоохоронцями завершено досудове розслідування у справі щодо злочинної діяльності ПрАТ “ХК “Енергомережа” щодо заволодіння та легалізації коштів підприємств енергетичного сектору, в якому підозрюють, зокрема, колишнього першого заступника голови правління ПАТ “Черкасиобленерго” Олексія Беспалова та колишню виконувачку обов’язків голови правління Світлану Кузьмінську. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ, та відкриття матеріалів стороні захисту у справі за фактами злочинної діяльності ПрАТ “ХК "Енергомережа“ по заволодінню та легалізації коштів підприємств енергетичного сектору”, — йдеться в повідомленні.
Так, у кримінальному провадженні повідомлено про підозру колишньому голові правління ПрАТ “ХК “Енергомережа” у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України, колишньому директору з енергозбуту ПАТ “Запоріжжяобленерго” у вчиненні злочину, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, колишньому виконувачу обов’язків голови правління ПАТ “Черкасиобленерго” у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України та колишньому першому заступнику голови правління цього товариства у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
“Після ознайомлення підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, під час досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016 роках службові особи ПрАТ “ХК “Енергомережа”, ПАТ “Черкасиобленерго”, ПАТ “Запоріжжяобленерго”, діючи в інтересах приватної компанії — ПрАТ “ХК “Енергомережа”, заволоділи коштам,и які мали надійти до ПАТ “Черкасиобленерго”, ПАТ “Запоріжжяобленерго”, а також здійснили фінансові операції з метою легалізації таких коштів.
Загальні збитки енергопостачальним компаніям у справі становлять понад пів мільярда гривень, з яких під час досудового розслідування відшкодовано майже 159 млн гривень.
Як повідомлялося, двоє колишніх службовців “Черкасиобленерго” підозрюються у заволодінні коштами держпідприємства на загальну суму 313 млн гривень.
Зауважимо, справу "Енергомережі" ЗМІ називають схемою "Крючкова-Суркісів".
Усе тому, що журналісти програми “Схеми” опублікували записи телефонних розмов директора Крючкова, які й свідчать про ймовірну причетність до діяльності "Енергомережі" братів Суркісів.
Судячи з оприлюднених розмов, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми грошей в офіс братам Суркісам на стадіон “Динамо”.
І вже в кінці 2019 року в цій частині з’явилися рішення Вищого антикорупційного суду. Вони засвідчили факт, що вилучені НАБУ під час обшуків в приміщеннях “Динамо” (вул. Грушевського, 3) документи мають безпосередній стосунок до кримінального провадження за фактом схем “Енергомережі”.