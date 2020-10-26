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САП: завершено расследование по делу "Энергосети"

САП: завершено расследование по делу "Энергосети"

Киев  •  УНН

 • 10068 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Правоохранителями завершено досудебное расследование по делу о преступной деятельности ЧАО "ХК "Энергосеть" по завладению и легализации средств предприятий энергетического сектора, в котором подозревают, в частности, бывшего первого заместителя главы правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Алексея Беспалова и бывшую исполняющую обязанности главы правления Светлану Кузьминскую. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, и открытии материалов стороне защиты в деле по фактам преступной деятельности ЧАО "ХК "Энергосеть" по завладению и легализации средств предприятий энергетического сектора", - говорится в сообщении.

Так, в уголовном производстве сообщено о подозрении бывшему главе правления ЧАО "ХК "Энергосеть" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, бывшему директору по энергосбыту ПАО "Запорожьеоблэнерго" в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, бывшему исполняющему обязанности главы правления ПАО "Черкассыоблэнерго" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины и бывшему первому заместителю главы правления этого общества в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"После ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

Напомним, во время досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 годах должностные лица ЧАО "ХК "Энергосеть", ПАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", действуя в интересах частной компании - ЧАО "ХК "Энергосеть", завладели средствам, которые должны были поступить в ПАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", а также осуществили финансовые операции с целью легализации таких средств.

Общие убытки энергоснабжающим компаниям по делу составляют более полумиллиарда гривен, из которых в ходе досудебного расследования возмещено почти 159 млн гривен.

Как сообщалось, двое бывших служащих "Черкассыоблэнерго" подозреваются в завладении средствами госпредприятия на общую сумму 313 млн гривен.

Отметим, дело "Энергосети" СМИ называют схемой "Крючкова-Суркисов". 

Все потому, что журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров директора Крючкова, которые и свидетельствуют о вероятной причастности к деятельности "Энергосети" братьев Суркисов.

Судя по обнародованным разговорам, Крючков регулярно давал указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам на стадион "Динамо".

И уже в конце 2019 года в этой части появились решения Высшего антикоррупционного суда. Они засвидетельствовали факт, что изъятые НАБУ во время обысков в помещениях "Динамо" (ул. Грушевского, 3) документы имеют непосредственное отношение к уголовному производству по факту схем "Энергосети". 

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