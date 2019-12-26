Суд може завтра відпустити з-під варти ексберкутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Київський апеляційний суд завтра розгляне апеляційні скарги стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Розгляд апеляційних скарг, поданих обвинуваченими на ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинувачених, призначено на 27 грудня 2019 року (12 год. 00 хв.)”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, адвокат сімей “Небесної сотні” не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
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Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.