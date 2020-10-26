Експерт: відсутність Суркісів у матеріалах справи "Енергомережі" - питання якості роботи детективів НАБУ

За його словами, жодна зі справ, яку розслідували детективи НАБУ, не завершилася реальними вироками і покараннями. Справа "Енергомережі" – не виключення, каже Молчанов.

"І таких справ окрім "Енергомережі" було безліч. Згадайте, до прикладу, так звану справу "Розенблата-Полякова". Тому, тут питання до того, наскільки процесуально виважено ведуться ці справи, щоб потім їх можна було довести в суді. Окреме питання до якості роботи детективів. По-друге – хто буде щось казати про того ж Порошенка чи Кононенка сьогодні? Я сумніваюся, що їм, як при минулій, так і при цій владі - щось загрожує. Напевно, там діє якийсь "джентльменський договір": "ми - влада, а ви - опозиція, і ми вас не чіпаємо", а потім навпаки. Якщо розглядати це із точки зору кримінального права, то у будь-якого злочину є виконавець, організатор і замовник, а у нас ніколи замовник вироків не отримує", - каже Молчанов.

Зауважимо, справу "Енергомережі" ЗМІ називають схемою "Крючкова-Суркісів".

Усе тому, що журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов директора "Енергомережі" Дмитра Крючкова, які й свідчать про ймовірну причетність до енергетичних схем компанії братів Суркісів.

Судячи з оприлюднених розмов, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми грошей в офіс братам Суркісам на стадіон "Динамо".

Коментуючи це, Молчанов назвав кілька причин, чому топові фігуранти справи не були притягнуті до відповідальності.

"Свого часу Оніщенко давав плівки, де гроші носили сумками у кабінет Порошенка. Не чув, щоб ця справа розслідувалася після того, як Порошенко став президентом. І по Гео Леросу теж немає ніяких рухів. Це або якась фікція, або просто НАБУ їх всіх покриває - інших версій у мене немає. Або немає політичної волі на рівні глави держави, щоб справи кудись рухались", - припускає експерт.

Нагадаємо, сьогодні повідомили про завершення розслідування у справі "Енергомережі".

Раніше один епізод цієї справи (стосовно "Запоріжжяобленерго") уже був скеровиний до суду.

Також нагадаємо, у кінці 2019 року з’явилися рішення Вищого антикорупційного суду. Вони засвідчили факт, що вилучені НАБУ під час обшуків у приміщеннях "Динамо" (вул. Грушевського, 3) документи мають безпосередній стосунок до кримінального провадження за фактом схем "Енергомережі".