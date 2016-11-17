Эксперт: в Украине не учитывается четверть рынка горючего, потому что это - контрабандный ресурс
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Хотя рынок топлива действительно сокращается, однако не теми темпами, как об этом свидетельствуют данные официальной статистики. Поскольку Госстатистика по определенным причинам просто не может посчитать сколько горючего продается на сером рынке. Об этом в эфире одной из радиостанций рассказал заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, передает УНН.
"Потребление бензина, конечно, сокращается, но не в таких объемах, как нам сообщает Госстатистика. К сожалению, сейчас существуют большие статистические погрешности в определении объемов потребления этого ресурса. Поскольку, в статистику Госстатистики по объективным и субъективным причинам не входит смесевое топливо, которое не является бензином. Также не учитываются те объемы, которые появляются на нашем рынке неоткуда. То есть это топливо, которое производится на нелегально работающих предприятиях малой мощности, которое завозится в нашу страну нелегально, то есть, контрабандой. А также те продукты, которые производят из компонентов бензина и дизельного топлива. Это около 25% рынка, которые как раз не учитываются Госстатистикой ", - рассказал эксперт.
Напомним, как сообщал УНН, рынок нелегального топлива в Украине поражает своими масштабами .
В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы в очередной раз призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на топливо. И даже предложили метод расчета объединенного налога между местными бюджетами .
Однако, Минфин по этому поводу пока бездействует, чем, по словам Л.Косянчука, лишает местные бюджеты около 2 млрд грн дополнительных поступлений .