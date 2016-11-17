Експерт: в Україні не обліковується чверть ринку пального, бо це – контрабандний ресурс
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Хоч ринок пального дійсно скорочується, проте не тими темпами, як про це свідчать дані офіційної статистики. Оскільки Держстатистики з певних причин просто не може порахувати скільки пального продається на сірому ринку. Про це в ефірі однієї з радіостанцій розповів заступник директора НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев, передає УНН.
“Споживання бензину, звичайно, скорочується, але не в таких обсягах, як нам повідомляє Держстатистики. На жаль, зараз існують великі статистичні похибки у визначенні обсягів споживання цього ресурсу. Оскільки, в статистику Держстатистики з об’єктивних і суб’єктивних причин не входить сумішне паливо, яке не є бензином. Також не враховуються ті обсяги, які з’являються на нашому ринку нізвідки. Тобто це паливо, яке виробляється на нелегально працюючих підприємствах малої потужності, яке завозиться в нашу країну нелегально, тобто, контрабандою. А також ті продукти які виробляють з компонентів бензину і дизельного палива. Це близько 25% ринку, які як раз не обліковуються Держстатистики”, — розповів експерт.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ринок нелегального пального в Україні вражає своїми масштабами.
З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об’єднання акцизів на пальне. І навіть запропонували метод розрахунку об’єднаного податку поміж місцевими бюджетами.
Однак, Мінфін з цього приводу поки бездіє, чим, за словами Л.Косянчука, позбавляє місцеві бюджетів близько 2 млрд грн додаткових надходжень.