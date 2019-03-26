Эксперт: украинская курятина завоевала Европу и покоряет мир

"Основными рынками сбыта здесь были Нидерланды и Словакия", - сообщила она.

На мировом рынке курятины Украина также является ведущим игроком. По данным UFEB, за последние 5 лет украинские птицеводы нарастили экспорт продукта на 78,5%. Но это - не предел, считает Кищук. В 2019 году Украина увеличит поставки мяса птицы за границу на 16,6%.

"В общем, международная торговля курятиной в 2019 году вырастет на 6,1%", - добавляет эксперт.

Впрочем, топовые экспортеры мирового рынка курятины - США и Бразилия - уменьшат темпы экспорта. По данным UFEB, в 2019 году американцы поставят за границу 3,2 млн тонн мяса птицы. Но это - всего на 2,8% больше, чем в 2018 году.

Бразилия завершит 2019 год с показателем экспорта в 3,8 млн тонн. Годовой прирост поставок продукта за границу возрастет всего на 2,4%.

Поэтому, Украина закрепляет свои позиции на мировом рынке курятины, комментирует Кищук. Но говорить однозначно, что она может составить конкуренцию Бразилии, преждевременно, добавляет она.

"Сложная экономическая ситуация внутри страны повлияла на мясной сектор в целом. К тому же неблагоприятные погодные условия и низкий внутренний и экспортный спрос имел свое отражение - снижение.

Например, общий объем экспорта бразильского мяса домашней птицы в феврале вырос на 2,2% против 2018 года и составил 316,9 тыс тонн. Украина преодолевает данный показатель за год. Подобная ситуация из США - уникальная страна, которая лидирует и в импорте, и в экспорте", - рассказала эксперт.

Сегодня основным конкурентом Украины на мировом рынке курятины является Турция, считает Кищук.

"Страна уже за январь отгрузила 37 тыс. тонн мяса, показатель украинского экспорта по состоянию на январь 2019 года - 29,3 тыс. тонн", - объясняет она.

Ранее УНН сообщал, что Украина в прошлом году поднялась на 6-е место в мировом рейтинге поставщиков курятины, обойдя Россию и Канаду. В ЕС Украина стабильно занимает третье место среди экспортеров, уступая только Бразилии и Таиланду.

На прошлой неделе также стало известно, что Еврокомиссия планирует как минимум вдвое увеличить импортные квоты для украинской курятины. Международная пресса связывает этот беспрецедентный шаг ЕК опять же с Юрием Косюком (МХП), который "своим гениальным ходом" расшевелил всю Европу. Подробнее об этом читайте в материале УНН.