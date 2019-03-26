Експерт: українська курятина завоювала Європу і підкорює світ

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 19849 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 44954 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 48762 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 64431 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 82254 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 82704 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 163960 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98218 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71632 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 324087 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1.2м/с
61%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 31627 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 45756 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24004 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 20548 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 21788 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 163960 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 324087 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 257729 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 368887 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 379831 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 19849 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 13777 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17542 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24038 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 45790 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Експерт: українська курятина завоювала Європу і підкорює світ

Київ • УНН

 • 8730 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Українська курятина займає лідируючі позиції на ринках Європи. Про це УНН розповіла керівник аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB) Олександра Кищук.

Експерт: українська курятина завоювала Європу і підкорює світ

"Основними ринками збуту тут були Нідерланди та Словаччина", - повідомила вона.

На світовому ринку курятини Україна також є провідним гравцем. За даними UFEB, за останні 5 років українські птахівники наростили експорт продукту на 78,5%. Але це - не межа, вважає Кищук. У 2019 році Україна збільшить поставки м'яса птиці за кордон на 16,6%.

"Загалом, міжнародна торгівля курятиною у 2019 році зросте на 6,1%", - додає експерт.

Втім, топові експортери світового ринку курятини - США та Бразилія - зменшать темпи експорту. За даними UFEB, у 2019 році американці поставлять за кордон 3,2 млн тонн м'яса птиці. Але це - всього на 2,8% більше, аніж у 2018 році.

Бразилія завершить 2019 рік із показником експорту у 3,8 млн тонн. Річний приріст поставок продукту за кордон зросте всього на 2,4%.

Тож, Україна закріплює свої позиції на світовому ринку курятини, коментує Кищук. Але говорити однозначно, що вона може скласти конкуренцію Бразилії, передчасно, додає вона.

"Складна економічна ситуація всередині країни вплинула на м’ясний сектор загалом. До того ж несприятливі погодні умови та низький внутрішній та експортний попит мав своє відображення – зниження.

Для прикладу, загальний обсяг експорту бразильського м’яса свійської птиці у лютому зріс на 2,2% проти 2018 року і становив 316,9 тис тонн. Україна долає даний показник за рік. Подібна ситуація з США – унікальна країна, яка лідирує і в імпорті, і в експорті", - розповіла експерт.

Сьогодні основним конкурентом України на світовому ринку курятини є Туреччина, вважає Кищук.

"Країна вже за січень відвантажила 37 тис. тонн м’яса, показник українського експорту станом на січень 2019 року - 29,3 тис. тонн", - пояснює вона.

Раніше УНН повідомляв, що Україна в минулому році піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу постачальників курятини, обійшовши Росію і Канаду. В ЄС Україна стабільно посідає третє місце серед експортерів, поступаючись тільки Бразилії і Таїланду.

Минулого тижня також стало відомо, що Єврокомісія планує як мінімум удвічі збільшити імпортні квоти для української курятини. Міжнародна преса пов’язує цей безпрецедентний крок ЄК знову ж таки з Юрієм Косюком (МХП), який "своїм геніальним ходом" розворушив всю Європу. Детальніше про це, читайте в матеріалі УНН

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,671.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,574.35