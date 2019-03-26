Експерт: українська курятина завоювала Європу і підкорює світ

"Основними ринками збуту тут були Нідерланди та Словаччина", - повідомила вона.

На світовому ринку курятини Україна також є провідним гравцем. За даними UFEB, за останні 5 років українські птахівники наростили експорт продукту на 78,5%. Але це - не межа, вважає Кищук. У 2019 році Україна збільшить поставки м'яса птиці за кордон на 16,6%.

"Загалом, міжнародна торгівля курятиною у 2019 році зросте на 6,1%", - додає експерт.

Втім, топові експортери світового ринку курятини - США та Бразилія - зменшать темпи експорту. За даними UFEB, у 2019 році американці поставлять за кордон 3,2 млн тонн м'яса птиці. Але це - всього на 2,8% більше, аніж у 2018 році.

Бразилія завершить 2019 рік із показником експорту у 3,8 млн тонн. Річний приріст поставок продукту за кордон зросте всього на 2,4%.

Тож, Україна закріплює свої позиції на світовому ринку курятини, коментує Кищук. Але говорити однозначно, що вона може скласти конкуренцію Бразилії, передчасно, додає вона.

"Складна економічна ситуація всередині країни вплинула на м’ясний сектор загалом. До того ж несприятливі погодні умови та низький внутрішній та експортний попит мав своє відображення – зниження.

Для прикладу, загальний обсяг експорту бразильського м’яса свійської птиці у лютому зріс на 2,2% проти 2018 року і становив 316,9 тис тонн. Україна долає даний показник за рік. Подібна ситуація з США – унікальна країна, яка лідирує і в імпорті, і в експорті", - розповіла експерт.

Сьогодні основним конкурентом України на світовому ринку курятини є Туреччина, вважає Кищук.

"Країна вже за січень відвантажила 37 тис. тонн м’яса, показник українського експорту станом на січень 2019 року - 29,3 тис. тонн", - пояснює вона.

Раніше УНН повідомляв, що Україна в минулому році піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу постачальників курятини, обійшовши Росію і Канаду. В ЄС Україна стабільно посідає третє місце серед експортерів, поступаючись тільки Бразилії і Таїланду.

Минулого тижня також стало відомо, що Єврокомісія планує як мінімум удвічі збільшити імпортні квоти для української курятини. Міжнародна преса пов’язує цей безпрецедентний крок ЄК знову ж таки з Юрієм Косюком (МХП), який "своїм геніальним ходом" розворушив всю Європу. Детальніше про це, читайте в матеріалі УНН.