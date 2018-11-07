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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Эксперт: три четверти сделок покупки жилья сосредоточены на первичном рынке

Эксперт: три четверти сделок покупки жилья сосредоточены на первичном рынке

Киев  •  УНН

 • 15092 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Большинство сделок по покупке недвижимости сосредоточены на первичном рынке. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр.

“Скажу, что в принципе последние месяца 4-6 первичный рынок оживился. Сейчас три четверти покупают на первичке инвесторы”, — отметил эксперт.

По его словам, основная часть сделок сосредоточена в сегменте 30-70 тысяч долларов.

“А если учесть, что застройщики фактически перешли в эту категорию, мало кто строит большое жилье. В основном строят маленькое жилье, поэтому застройщик строит — инвесторы покупают. Рост пошел в этом сегменте”, — отметил Кудояр, добавив, что этот сегмент может потянуть продажи и в других сегментах.

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Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодным в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова инвестировать в жилую недвижимость можно имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства — тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

“На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" — до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет”, — пояснила Маркова.

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