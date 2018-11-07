Експерт: три чверті угод купівлі житла зосереджені на первинному ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Більшість угод з купівлі нерухомості зосереджені на первинному ринку. Про це в коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Іван Кудояр.
"Скажу, що в принципі останні місяці 4-6 первинний ринок пожвавився. Зараз три чверті купують на первинному ринку інвестори", - зазначив експерт.
За його словами, основна частина угод зосереджена в сегменті 30-70 тисяч доларів.
"А якщо врахувати, що забудовники фактично перейшли в цю категорію, мало хто будує велике житло. В основному будують маленьке житло, тому забудовник будує - інвестори купують. Зростання пішло в цьому сегменті", - зазначив Кудояр, додавши, що цей сегмент може потягнути продажі і в інших сегментах.
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Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування в житлову нерухомість. Найбільш вигідним в даному аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельній компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова інвестувати в житлову нерухомість можна маючи лише 30% від загальної вартості квартири.
За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більше, і ціна нижча.
"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми, як забудовник, всі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.