"Киевгорстрой" начал продажу квартир в двух новых жилых комплексах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Холдинговая компания объявляет о старте продаж недвижимости в двух новых жилых комплексах - ЖК "Урловский-2" и ЖК "Медовый-2", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".
ЖК “Урловский-2” — это комплекс комфорт-класса, расположенный в Дарницком районе Киева. Состоит из четырех 26-этажных домов, объединенных просторной стилобатной частью, в которой запроектированы продуктовые магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и другие нежилые помещения с социально-бытовым назначением. В жилом комплексе предусмотрен двухуровневый паркинг, в который можно спуститься на лифте с любого этажа дома и будет воплощена концепция “двор без машин”.
Большой ассортимент квартир позволит выбрать лучший вариант. 1-комнатные — от 35 кв.м., 2-комнатные — от 61 кв.м., 3-комнатные — от 73 кв.м.
Стоимость кв.м от — 17 980 грн. Более подробно ознакомится с комплексом можно по ссылке.
ЖК “Медовый-2” — это комплекс из трех 26-этажных домов по ул.Петра Радченко, 27 в Соломенском районе столицы, который является гармоничным дополнением ЖК “Медовый”.
Площадь 1-комнатных квартир — от 30 кв.м, площадь 2-комнатных — от 56 кв. м, площадь 3-комнатных квартир — от 75 кв.м, также есть большие двухуровневые 3,4,5 и 6-комнатные квартиры. Стоимость кв.м — от 13 941 грн.
Во всех домах запроектированы коммерческие помещения, которые можно будет приобрести для открытия продовольственных магазинов, аптек, ресторанов, детских и развлекательных кружков. Поблизости отсутствует высотная застройка, поэтому вид из большинства окон будет исключительно на зеленую зону и озера.
Стоит отметить, что столичная власть начала реконструкцию и благоустройство микрорайона. Вскоре здесь построят и реконструируют дороги, откроют новые парки и зоны досуга, что сделает проживание в комплексе еще более комфортным.
Более подробно о комплексе можно узнать по ссылке.