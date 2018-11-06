"Київміськбуд" розпочав продаж квартир у двох нових житлових комплексах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Холдингова компанія оголошує про старт продажів нерухомості у двох нових житлових комплексах — ЖК “Урловський-2” і ЖК “Медовий-2”, передає УНН з посиланням на прес-службу “Київміськбуда”.
ЖК “Урлівський-2” — це комплекс комфорт-класу, розташований у Дарницькому районі Києва. Складається з чотирьох 26-поверхових будинків, об’єднаних просторою стилобатною частиною, в якій запроектовані продуктові магазини, аптеки, кав’ярні, салони краси та інші нежитлові приміщення з різним соціально-побутовим призначенням. У житловому комплексі передбачений дворівневий паркінг, в який можна спуститися ліфтом з будь-якого поверху будинку та буде втілено концепцію “двір без машин”.
Великий асортимент квартир дозволить обрати найкращий варіант: 1-кімнатні — від 35 кв.м, 2-кімнатні — від 61 кв.м, 3-кімнатні — від 73 кв.м.
Вартість кв.м від — 17 980 грн. Більше детально ознайомитися з комплексом можна за посиланням.
ЖК “Медовий-2” — це комплекс з трьох 26-поверхових будинків по вул.Петра Радченка, 27, що є гармонійним доповненням ЖК “Медовий”.
Площа 1-кімнатних квартир — від 30 кв.м, площа 2-кімнатних — від 56 кв. м, площа 3-кімнатних квартир — від 75 кв.м, також є великі дворівневі 3,4, 5 і 6-кімнатні. Вартість кв.м — від 13 941 грн.
В усіх будинках запроектовані комерційні приміщення, які можна буде придбати для відкриття продовольчих магазинів, аптек, ресторанів, дитячих та розважальних гуртків. Поряд відсутня висотна забудова, тому вид із більшості вікон буде виключно на зелену зону та озера.
Варто зазначити, що столична влада розпочала реконструкцію та благоустрій мікрорайону. Незабаром тут побудують та реконструюють дороги, відкриють нові парки та зони дозвілля, все це зробить проживання в комплексі ще більш комфортним.
Більш детально про комплекс можна дізнатися за посиланням.