Эксперт спрогнозировал уменьшение доли теневого алкоголя в текущем году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. За месяц в Украине бутылка водки емкостью 0,5 л подешевела на 18 коп. данное снижение произошло из-за стабильного акциза на алкогольные напитки и увеличение конкуренции на рынке. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
"Впервые за несколько лет цена водки в январе не выросла, а даже упала - на 18 коп. Это связано с тем, что акциз на алкогольные напитки, кроме сделанных из коньячных спиртов, не поднялся. На внутреннем рынке водки усилилась конкуренция, что привело к снижению цены. Средняя бутылка 0,5 л на конец января стоила 81 грн", - написал он.
Продукция отечественных виноделов, тем временем, поднялась в цене: на 40 коп.
"Средняя бутылка украинского вина 0,75 л стоит 58,8 грн", - подчеркнул А.Дорошенко.
Эксперт добавил, что на сегодняшний день Украина опередила план повышения акцизов, предусмотренный договором об ассоциации с ЕС.
"Поэтому в этом году будем наблюдать небольшое уменьшение доли теневого алкоголя", - спрогнозировал он.
Добавим, что во время нынешнего форума в Давосе, нелегальный алкоголь был признан глобальной угрозой.
В общем, в Украине за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза, а теневой рынок алкогольных напитков только за прошлый год - вырос минимум в 8 раз.
При этом, по словам генерального директора компания Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной на стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания уже несколько лет подряд.