Эксперт спрогнозировал уменьшение доли теневого алкоголя в текущем году

КИЕВ. 16 февраля. УНН. За месяц в Украине бутылка водки емкостью 0,5 л подешевела на 18 коп. данное снижение произошло из-за стабильного акциза на алкогольные напитки и увеличение конкуренции на рынке. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.