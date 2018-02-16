Експерт спрогнозував зменшення частки тіньового алкоголю у поточному році

КИЇВ. 16 лютого. УНН. За місяць в Україні пляшка горілки ємністю 0,5 л подешевшала на 18 коп. Дане зниження відбулося через стабільний акциз на алкогольні напої та збільшення конкуренції на ринку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.