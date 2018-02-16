Експерт спрогнозував зменшення частки тіньового алкоголю у поточному році
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. За місяць в Україні пляшка горілки ємністю 0,5 л подешевшала на 18 коп. Дане зниження відбулося через стабільний акциз на алкогольні напої та збільшення конкуренції на ринку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
"Уперше за декілька років ціна горілки в січні не зросла, а навіть впала – на 18 коп. Це пов’язано з тим, що акциз на алкогольні напої, окрім зроблених із коньячних спиртів, не піднявся. На внутрішньому ринку горілки посилилася конкуренція, що призвело до зниження ціни. Середня пляшка 0,5 л на кінець січня коштувала 81 грн", - написав він.
Продукція вітчизняних виноробів, тим часом, піднялась в ціні: на 40 коп.
"Середня пляшка українського вина 0,75 л коштує 58,8 грн", - підкреслив О.Дорошенко.
Експерт додав, що на сьогодні Україна випередила план підвищення акцизів, передбачений договором про Асоціацію з ЄС.
"Тому цього року будемо спостерігати невелике зменшення долі тіньового алкоголю", - спрогнозував він.
Додамо, що під час цьогорічного форуму у Давосі, нелегальний алкоголь було визнано глобальною загрозою.
Загалом, в Україні, за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази, а тіньовий ринок алкогольних напоїв тільки за минулий рік - виріс мінімум у 8 разів.
При цьому, за словами генерального директора компанія Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, на стагнацію легального алкогольного ринку держава не звертає уваги вже кілька років поспіль.