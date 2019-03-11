Эксперт спрогнозировал в этом году хороший урожай озимых

"Если говорить об озимых культурах, в первую очередь об озимой пшенице, то сегодня ситуация достаточно позитивная, имею в виду, посевные площади, перезимовку, состояние озимых, которые дают мотивацию к хорошему урожаю пшеницы", - рассказал эксперт.

По его словам, сейчас еще рано говорить о том, действительно ли в этом году урожай озимых будет хороший, ведь есть еще целый ряд факторов, влияющих на урожайность.

"Это еще далеко не означает, что такой урожай будет, потому что, безусловно, есть еще целый ряд факторов: весна, температура, обеспечение влагой, в первую очередь, которые будут ключевыми с точки зрения формирования урожая", - добавил Томич.

Как сообщал УНН, в этом году площадь посевов озимых культур составляет 7,6 млн га, она одной из крупнейших за последние годы, из которых 6,5 млн га составляет озимая пшеница.

Напомним, аграрии 11 областей Украины засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами площадь 159 тыс. га.