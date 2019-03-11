Ранніми зерновими засіяли вже 159 тисяч га
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Аграрії 11 областей України засіяли ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами площу 159 тис. га. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
"Станом на 11 березня аграрії 11 областей України засіяли ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами площу 159 тис. га або 7% до прогнозу (7,2 млн га)", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, посіяно:
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- ярого ячменю – 103 тис. га (7%);
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- пшениці – 6 тис. га (3%);
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- вівса – 2 тис. га (1%);
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- гороху – 48 тис. га (14%).
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Як зазначили у Міністерстві, продовжується підживлення озимих культур на зерно, яке проведено на площі 5,0 млн га або 65% до прогнозу.
Так, підживлено:
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- озимої пшениці – 4,1 млн га або 64%;
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- озимого жита – 54 тис. га або 47%;
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- озимого ячменю – 768 тис. га або 76%.
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Крім того, озимий ріпак підживлений на площі 1,1 млн га або 86%, додали у Міністерстві. Для порівняння, у 2018 р. площа складала 332 тис. га.
Нагадаємо, посів ярих зернових розпочали в Україні 4 березня.