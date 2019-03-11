Ранними зерновыми засеяли уже 159 тысяч га
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Аграрии 11 областей Украины засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами площадь 159 тыс. га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
"По состоянию на 11 марта аграрии 11 областей Украины засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами площадь 159 тыс. га или 7% к прогнозу (7,2 млн га)", - говорится в сообщении.
В частности, посеяно:
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- ярового ячменя - 103 тыс. га (7%);
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- пшеницы - 6 тыс. га (3%);
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- овса - 2 тыс. га (1%);
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- гороха - 48 тыс. га (14%).
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Как отметили в Министерстве, продолжается подкормка озимых культур на зерно, проведенного на площади 5,0 млн га или 65% к прогнозу.
Так, подкормлено:
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- озимой пшеницы - 4,1 млн га или 64%;
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- озимой ржи - 54 тыс. га или 47%;
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- озимого ячменя - 768 тыс. га или 76%.
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Кроме того, озимый рапс подпитан на площади 1,1 млн га или 86%, добавили в Министерстве. Для сравнения, в 2018 году площадь составляла 332 тыс. га.
Напомним, посев яровых зерновых начали в Украине 4 марта.