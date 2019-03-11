Експерт спрогнозував цьогоріч хороший врожай озимих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У цьому році очікується хороший врожай озимих культур, зокрема озимої пшениці. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив експерт з аграрних питань Іван Томич.
"Якщо говорити про озимі культури, у першу чергу про озиму пшеницю, то на сьогодні ситуація досить позитивна, маю на увазі, посівні площі, перезимівля, стан озимих, які дають мотивацію до хорошого врожаю пшениці", – розповів експерт.
За його словами, наразі ще зарано говорити про те, чи дійсно цьогоріч врожай озимих буде хороший, адже є ще цілий ряд факторів, які впливають на врожайність.
"Це ще далеко не означає, що такий врожай буде, бо, безумовно, є ще цілий ряд факторів: весна, температура, забезпечення вологою, у першу чергу, які будуть ключовими з точки зору формування врожаю", – додав Томич.
Як повідомляв УНН, цього року площа посівів озимих культур становить 7,6 млн га, вона однією з найбільших за останні роки, з яких 6,5 млн га складає озима пшениця.
Нагадаємо, аграрії 11 областей України засіяли ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами площу 159 тис. га.