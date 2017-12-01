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Эксперт по застройке на Сенном рынке: в первую очередь не должен страдать инвестор

Эксперт по застройке на Сенном рынке: в первую очередь не должен страдать инвестор

Киев  •  УНН

 • 8522 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ситуации, подобной той, что возникла вокруг строительства на территории бывшего Сенного рынка, не должен страдать инвестор. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам недвижимости Иван Кудояр.

"О застройке на месте бывшего Сенного, я считаю, что, во-первых, не должен страдать инвестор. Если кто-то получил разрешение на строительство, то ему же кто-то его дал, а предоставить разрешение может только КГГА. И если вы разрешили строительство, то вы и должні отслеживать, чтобы этот застройщик достроил до конца все, согласно утвержденного проекта.

Конечно бывают случаи, что, согласно проекту, планируется строительство, условно говоря, 12-этажного объекта, а в процессе будут 18-ть конечно это неправильно. Главное, чтобы не страдал инвестор. У нас есть множество надзорных организаций, таких как ГАСИ и т.д. они должны за всем следить.

Если есть проблемы, то, конечно, государство должно вмешаться и сделать так, чтобы инвесторы не страдали", - сказал эксперт.

Он отметил, что подписание меморандума между городскими властями и застройщиком относительно Сенного рынка вполне нормальное решение, если защищены интересы инвесторов.

Мэр Киева Виталий Кличко и ООО "Эмпориум Пропертиз", которое является заказчиком строительства на территории бывшего Сенного рынка столицы, подписали меморандум, обязывающий застройщика снизить высотность строящегося жилого комплекса до 19 этажей.

16 ноября активисты "Национального корпуса" снесли забор вокруг строительства, что делало невозможным продолжение работ.

Ограждение было восстановлено, но затем департамент архитектурно-строительного контроля Киевской горадминистрации выдал застройщику предписание о демонтаже забора. Сам застройщик неоднократно заявлял, что у них есть все разрешительные документы.

В частности, заказчик строительства предоставил разрешение ГАСИ на выполнение строительных работ от 24 декабря 2015 года, историко-градостроительное обоснование и экспертный отчет по рассмотрению проектной документации главного инженера ООО "Укрбудекспертиза", который говорит то, что вся документация разработана в соответствии с исходными данными.

По мнению экспертов, подписание меморандума стало единственным возможным выходом из ситуации.

Украинские Национальные Новости

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