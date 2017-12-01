Експерт щодо забудови на Сінному ринку: у першу чергу не має страждати інвестор
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У ситуації, подібній тій, що виникла довкола будівництва на території колишнього Сінного ринку, не повинен страждати інвестор. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з питань нерухомості Іван Кудояр.
“Щодо забудови на місці колишнього Сінного, я вважаю, що, по-перше, не має страждати інвестор. Якщо хтось отримав дозвіл на будівництво, то йому ж хтось його дав, а надати дозвіл може лише КМДА. І якщо ви дозволили будівництво, то ви маєте і відстежувати, щоб цей забудовник добудував до кінця все згідно затвердженого проекту.
Звісно бувають випадки, що, відповідно до проекту, планується будівництво, умовно кажучи, 12-ти поверхового об'єкту, а у процесі будуть 18. Звісно це неправильно. Головне, щоб не страждав інвестор. У нас є безліч наглядових організацій, таких як ДАБІ і т.д. вони мають за всім стежити.
Якщо є проблеми, то, звісно, держава має втрутитися і зробити так, щоб інвестори не страждали”, — сказав експерт.
Він зауважив, що підписання меморандуму між міською владою та забудовником щодо Сінного ринку цілком нормальне рішення, якщо захищені інтереси інвесторів.
Мер Києва Віталій Кличко і ТОВ “Емпоріум Пропертіз”, яке є замовником будівництва на території колишнього Сінного ринку столиці, підписали меморандум, який зобов’язує забудовника знизити висотність споруджуваного житлового комплексу до 19 поверхів.
16 листопада активісти “Національного корпусу” знесли паркан навколо будівництва, що унеможливлювало продовження робіт.
Огорожу було відновлено, але потім департамент архітектурно-будівельного контролю Київської міськадміністрації видав забудовнику припис про демонтаж паркану. Сам забудовник неодноразово заявляв, що у них наявні всі дозвільні документи.
Зокрема, замовник будівництва надав дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт від 24 грудня 2015 року, історико-містобудівне обґрунтування та експертний звіт щодо розгляду проектної документації головного інженера ТОВ “Укрбудекспертиза”, який свідчить те, що вся документація розроблена відповідно до вихідних даних.
На думку експертів, підписання меморандуму стало єдиним можливим виходом з ситуації.