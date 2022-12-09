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Эксперт рассказал о преимуществах украинских банков перед европейскими

Эксперт рассказал о преимуществах украинских банков перед европейскими

Киев • УНН

 • 723130 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Достижения финтех отрасли активно внедряются в банковскую систему Украины, что дает преимущество украинским банкам перед европейскими. Привычные для украинцев инструменты, такие как банковские мобильные приложения, оплата через смартфон, ныне не получили такого широкого распространения в Европе. Об этом в интервью одному из Youtube-каналов рассказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова, передает УНН.

Цитата

“Несмотря на войну, Украина остается лидером с точки зрения финансовых технологий. Большое количество беженцев, которые сейчас имеют проблему с открытием счетов в банках, финансовых компаниях за рубежом, все они как ману небесную вспоминают украинские банковские мобильные приложения, которые впереди на поколение, по сравнению с тем, с чем люди сталкиваются в Польше, Венгрии, Испании, Италия и других странах. Такая культура эстетических цифровых платежей в Европе полностью отсутствует”, - рассказала Алена Шевцова.

Она отметила, что большой вклад в развитие безналичных платежей в Украине внесли крупные мировые финтех-гиганты, что позволило популяризировать в Украине такие инструменты, как Apple Pay.

“Украина стала лидером в финтех индустрии, трендсеттером. Самое интересное, что количество проникновения Apple Pay в жизнь украинцев в разы выше, чем в Америке”, – добавила акционер IBOX BANK.

Напомним

Украинский IBOX BANK получил лицензию от Центрального банка и установления терминалов на территории страны. Так что уже скоро украинцы смогут через них пополнять карточки наших банков и платить за услуги. 

Кроме того, IBOX BANK работает над запуском в Европе функции P2P переводов, то есть с карты на карту. 

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали всю прибыль в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

В этом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ.

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