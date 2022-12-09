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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12384 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Експерт розповів про переваги українських банків перед європейськими

Експерт розповів про переваги українських банків перед європейськими

Київ • УНН

 • 723132 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Здобутки фінтех галузі активно впроваджуються в банківську систему України, що дає перевагу українським банкам над європейськими. Звиклі для українців інструменти такі як банківські мобільні додатки, оплата через смартфон, нині не здобули такого широко поширення в Європі. Про це в інтерв’ю одному з Youtube-каналів розповіла акціонер IBOX BANK Альона Шевцова, передає УНН.

Цитата

“Попри війну, Україна залишається лідером з точки зору фінансових технологій. Велика кількість біженців, які зараз мають проблему з відкриттям рахунків у банках, фінансових компаніях за кордоном, вони всі як ману небесну згадують українські банківські мобільні додатки, які попереду на покоління, порівняно з тим, з чим люди стикаються в Польщі, Угорщині, Іспанії, Італії та інших країнах. Така культура естетична цифрових платежів у Європі повністю відсутня”, - розповіла Альона Шевцова.

Вона зазначила, що великий внесок в розвиток безготівкових платежів в Україні зробили великі світові фінтех-гіганти, що дозволило популяризувати в Україні такі інструменти, як, наприклад, Apple Pay.

“Україна стала лідером у фінтех індустрії, трендсетером. Найцікавіше, що кількість проникнення Apple Pay у життя українців у рази вища, ніж в Америці”, - додала акціонер IBOX BANK.

Нагадаємо

Український IBOX BANK отримав ліцензію від Центрального банку Польщі та встановлення терміналів на території країни. Тож, вже незабаром українці зможуть через них поповнювати картки наших банків та сплачувати за послуги. 

Окрім того, IBOX BANK працює над запуском в Європі функції P2P переказів, тобто з картки на картку. 

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 р. банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь прибуток у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на півмільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

Цьогоріч банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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