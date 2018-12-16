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Эксперт рассказал об опасности кулеров для воды

Киев • УНН

 • 23351 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кулеры для воды является средой для размножения бактерий, вызывающих желудочно-кишечные расстройства. Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас в комментарии корреспонденту УНН.

Эксперт рассказал об опасности кулеров для воды

"Кулер - источник вторичного загрязнения воды, потому что если говорить о подогреве, то высокая температура способствует размножению бактерий. Это прежде всего, микробиологическое загрязнение, которое вызывает желудочно-кишечные расстройства", - отметил медик.

По его словам, частые желудочные расстройства ослабляют иммунитет, что плохо отражается на состоянии здоровья человека в целом. При этом он добавил, что кулер нуждается в регулярной - по крайней мере раз в неделю - чистка и дезинфекции специальной сервисной службой. Только в таком случае можно говорить о безопасной системе подачи воды.

"Для воды важен постоянный надзор и контроль", - подчеркнул С.Протас.

Напомним, государственный контроль за качеством питьевой воды, которая фасуется в бутыли для продажи, сейчас в Украине отсутствует.

Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическими, гидроморфологичного, химическими и физико-химическим показателям.

Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.

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