Эксперт рассказал об опасности кулеров для воды

"Кулер - источник вторичного загрязнения воды, потому что если говорить о подогреве, то высокая температура способствует размножению бактерий. Это прежде всего, микробиологическое загрязнение, которое вызывает желудочно-кишечные расстройства", - отметил медик.

По его словам, частые желудочные расстройства ослабляют иммунитет, что плохо отражается на состоянии здоровья человека в целом. При этом он добавил, что кулер нуждается в регулярной - по крайней мере раз в неделю - чистка и дезинфекции специальной сервисной службой. Только в таком случае можно говорить о безопасной системе подачи воды.

"Для воды важен постоянный надзор и контроль", - подчеркнул С.Протас.

Напомним, государственный контроль за качеством питьевой воды, которая фасуется в бутыли для продажи, сейчас в Украине отсутствует.



Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическими, гидроморфологичного, химическими и физико-химическим показателям.

Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.