Експерт розповів про небезпеку кулерів для води
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кулери для води є середовищем для розмноження бактерій, що спричиняють кишково-шлункові розлади. Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас в коментарі кореспонденту УНН.
"Кулер – джерело вторинного забруднення води, бо якщо говорити про підігрів, то висока температура сприяє розмноженню бактерій. Це перш за все, мікробіологічне забруднення, яке спричиняє кишково-шлункові розлади", - зазначив медик.
За його словами, часті шлункові розлади послабляють імунітет, що погано відображається на стані здоров'я людини в цілому. При цьому він додав, що кулер потребує регулярного – принаймні раз на тиждень – чищення й дезінфекції спеціальною сервісною службою. Тільки в такому разі можна говорити про безпечну систему подачу води.
"Для води важливий постійний нагляд і контроль", - наголосив С.Протас.
Нагадаємо, державний контроль за якістю питної води, яка фасується у бутлі для продажу, наразі в Україні відсутній.
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