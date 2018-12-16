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Експерт розповів про небезпеку кулерів для води

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кулери для води є середовищем для розмноження бактерій, що спричиняють кишково-шлункові розлади. Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас в коментарі кореспонденту УНН.

Експерт розповів про небезпеку кулерів для води

"Кулер – джерело вторинного забруднення води, бо якщо говорити про підігрів, то висока температура сприяє розмноженню бактерій. Це перш за все, мікробіологічне забруднення, яке спричиняє кишково-шлункові розлади", - зазначив медик.

За його словами, часті шлункові розлади послабляють імунітет, що погано відображається на стані здоров'я людини в цілому. При цьому він додав, що кулер потребує регулярного – принаймні раз на тиждень – чищення й дезінфекції спеціальною сервісною службою. Тільки в такому разі можна говорити про безпечну систему подачу води.

"Для води важливий постійний нагляд і контроль", - наголосив С.Протас.

Нагадаємо, державний контроль за якістю питної води, яка фасується у бутлі для продажу, наразі в Україні відсутній.

Державне агентство водних ресурсів оприлюднило критерії, за якими з 1 січня 2019 року в Україні буде здійснюватися проба прісних вод. Тепер державний моніторинг масивів поверхневих вод проводитиметься за (уточненими) біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками.

Державне агентство водних ресурсів України разом з Агенцією журналістики даних презентувало онлайн-карту забрудненості річок в Україні.

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