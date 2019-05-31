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Эксперт рассказал, квартиры какой площади наиболее популярны на первичном рынке

Киев  •  УНН

 • 10176 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. На рынке первичной недвижимости наиболее популярны квартиры площадью до 50 квадратных метров. Об этом УНН рассказал эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

“Самым популярным метражом на первичном рынке недвижимости является до 50 кв метров. Если панелька — это одно-двухкомнатная, к примеру, если монолит — однокомнатная однозначно”, — рассказал Костецкий.

По словам эксперта, сейчас возводится то количество жилья, которое затребовано.

“Из-за того, что строк строительства обьектов 4 года, в среднем, и больше, то на тот момент когда объект достраивается — уже 80% квартир раскуплено. Не такого как раньше — за год построили, а там и окна не горят”, — считает эксперт.

Напомним, в Украине существует потребность в жилье, ведь сейчас на одного украинца приходится 0,25 кв. м.

Несмотря на устойчиво высокий спрос, платёжеспособность покупателей рекордно низкая. В большинстве своем квадратные метры все еще остаются мало доступными. Для понимания: средняя зарплата по Киеву сейчас составляет 16 207 грн, а стоимость квадратного метра — 22 300 грн. Да и темпы строительства в Украине не соответствуют реальным потребностям.

“0,25 кв. м жилья — примерно столько приходится на одного украинца при существующих цифрах ввода домов в эксплуатацию. Иными словами, потребность в росте и строительстве есть. Осталось подтянуть возможность построенное покупать. По моему мнению, если зарплаты человека будет хватать хотя бы на один квадратный метр, ситуация улучшится в разы. И люди будут с жильем, и застройщики при работе, и бюджет наполнен. Выигрывают все”, — об этом рассказал президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир. 

Изменить ситуацию может доступная ипотека, но ее пока на рынке нет. Поэтому застройщики ищут альтернативы и заключают партнерские программы с банками. К примеру, все квартиры от “Киевгорстроя” можно купить за полную стоимость со скидкой 10 — 15%, в рассрочку на 16 — 36 месяцев или с помощью ипотечного кредита от трех банков. Взять деньги можно на срок от 1 до 20 лет. Таким образом, каждый человек может подобрать условия покупки конкретно под себя.

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