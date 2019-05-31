Эксперт рассказал, квартиры какой площади наиболее популярны на первичном рынке

“Самым популярным метражом на первичном рынке недвижимости является до 50 кв метров. Если панелька — это одно-двухкомнатная, к примеру, если монолит — однокомнатная однозначно”, — рассказал Костецкий.

По словам эксперта, сейчас возводится то количество жилья, которое затребовано.

“Из-за того, что строк строительства обьектов 4 года, в среднем, и больше, то на тот момент когда объект достраивается — уже 80% квартир раскуплено. Не такого как раньше — за год построили, а там и окна не горят”, — считает эксперт.

Напомним, в Украине существует потребность в жилье, ведь сейчас на одного украинца приходится 0,25 кв. м.

Несмотря на устойчиво высокий спрос, платёжеспособность покупателей рекордно низкая. В большинстве своем квадратные метры все еще остаются мало доступными. Для понимания: средняя зарплата по Киеву сейчас составляет 16 207 грн, а стоимость квадратного метра — 22 300 грн. Да и темпы строительства в Украине не соответствуют реальным потребностям.

“0,25 кв. м жилья — примерно столько приходится на одного украинца при существующих цифрах ввода домов в эксплуатацию. Иными словами, потребность в росте и строительстве есть. Осталось подтянуть возможность построенное покупать. По моему мнению, если зарплаты человека будет хватать хотя бы на один квадратный метр, ситуация улучшится в разы. И люди будут с жильем, и застройщики при работе, и бюджет наполнен. Выигрывают все”, — об этом рассказал президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир.

Изменить ситуацию может доступная ипотека, но ее пока на рынке нет. Поэтому застройщики ищут альтернативы и заключают партнерские программы с банками. К примеру, все квартиры от “Киевгорстроя” можно купить за полную стоимость со скидкой 10 — 15%, в рассрочку на 16 — 36 месяцев или с помощью ипотечного кредита от трех банков. Взять деньги можно на срок от 1 до 20 лет. Таким образом, каждый человек может подобрать условия покупки конкретно под себя.