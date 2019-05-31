Експерт розповів, квартири якої площі найбільш популярні на первинному ринку

"Найпопулярнішим метражем на первинному ринку нерухомості є "до 50 кв метрів". Якщо панелька - це одно-двокімнатна, наприклад, якщо моноліт - однокімнатна однозначно", - розповів Костецький.

За словами експерта, зараз зводиться та кількість житла, яка затребувана.

"Через те, що строки будівництва об'єктів 4 роки, в середньому, і більше, то на той момент коли об'єкт добудовується - вже 80% квартир розкуплено. Не такого як раніше - за рік побудували, а там і вікна не світяться", - вважає експерт.

Нагадаємо, в Україні існує потреба в житлі, адже зараз на одного українця припадає 0,25 кв. м.

Незважаючи на стійко високий попит, платоспроможність покупців рекордно низька. Здебільшого квадратні метри все ще залишаються мало доступними. Для розуміння: середня зарплата по Києву зараз становить 16207 грн, а вартість квадратного метра - 22 300 грн. Та й темпи будівництва в Україні не відповідають реальним потребам.

"0,25 кв. м житла - приблизно стільки припадає на одного українця при існуючих цифрах введення будинків в експлуатацію. Іншими словами, потреба в зростанні і будівництві є. Залишилося підтягти можливість побудоване купувати. На мою думку, якщо зарплати людини буде вистачати хоча б на один квадратний метр, ситуація покращиться в рази. І люди будуть з житлом, і забудовники при роботі, і бюджет наповнений. Виграють усі", - про це розповів президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

Змінити ситуацію може доступна іпотека, але її поки на ринку немає. Тому забудовники шукають альтернативи і укладають партнерські програми з банками. Наприклад, всі квартири від "Київміськбуду" можна купити за повну вартість зі знижкою 10 - 15%, в розстрочку на 16 - 36 місяців або за допомогою іпотечного кредиту від трьох банків. Взяти гроші можна на термін від 1 до 20 років. Таким чином, кожна людина може підібрати умови покупки конкретно під себе.