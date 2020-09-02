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Эксперт рассказал, кто и как должен взыскать задолженность с Cargill по "Дельта банку"

Киев • УНН

 • 20630 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Частная американская корпорация Cargill должна вернуть средства "Дельта Банка", которые она вывела по схеме "схлопывания" кредитов. Взыскателем в данном случае является Фонд гарантирования вкладов физлиц. Об этом в комментарии УНН рассказал правозащитник, адвокат, глава ОО "Независимое антикоррупционное бюро Украины" Арсен Маринушкин.

Эксперт рассказал, кто и как должен взыскать задолженность с Cargill по "Дельта банку"

"Управление "Дельта банком" осуществляет ФГВФЛ. И, согласно Закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц", именно Фонд в интересах банка должен обратиться к компании-должнику - Cаrgill с исковым заявлением о взыскании с него долга", - говорит он.

Но перспективы взыскать средства с Cargill Маринушкин называет туманными.

"То, что Cargill не погасит в полной мере задолженность - это понятно. У них есть достаточно правовых рычагов не платить средства и не возвращать их банку, начиная от затягивания судебных процессов и заканчивая выкупом прав требования по кредитным договорам через ФГВФЛ.

Так, судебные процессы могут длиться годами. Тогда как ликвидационная процедура банка закончится в октябре 2020 года, и еще не понятно, будут ли законные основания у Фонда продлить ее сроки.

А еще, Cargill может воспользоваться тем, что Фонд достаточно неэффективно управляет активами неплатежеспособных банков. Американцы могут настаивать на том, чтобы Фонд выставил на ProZorro права требования по кредитным договорам, и затем через аффилированные компании и финансовые структуры скупить их. Думаю, что такая инициатива рассматривается юристами компании. Это правовой путь, который позволит Cargill избежать любых других начислений в виде штрафов, санкций за все эти годы, пока шли суды", - говорит Маринушкин.

Отдельно адвокат оценил перспективу выплаты этих средств вкладчикам ликвидируемого банка.

"Даже если Cargill рассчитается с ФГВФЛ в полном объеме, это никак не повлияет на выплату вкладчикам 200+. По данным реестра акцентированных требований кредиторов, почти 15 млрд грн - это требования третьей очереди. Плюс к этой сумме необходимо добавить внеочередные требования НБУ, которые активно все эти годы удовлетворялись. И, учитывая то, что сейчас в банке вообще не осталось никаких полноценных активов, которые могли бы заинтересовать инвесторов, кроме прав требований по Cargill, также на погашение задолженности компанией в полной мере не перекроет требования кредиторов третьей очереди, которые сегодня удовлетворены лишь на 6,5 млрд грн. Вкладчики введены в заблуждение относительно того, что если Cargill погасит задолженность они смогут что-то получить", - пояснил Маринушкин.

Напомним, бывшие совладельцы "Дельта Банка": Николай Лагун и американская корпорация Cargill - фигуранты уголовного производства, которое расследуется в частности по факту незаконных сделок между Cargill и должниками банка: "Яблоневым даром", "Ильичевским зерновым терминалом" и "Стройбуд Ильичевском". Сообщается, что сумма выведенных средств - более 100 млн долларов.

Лагуну в этом деле Нацполиция уже подготовила подозрение.

По данным СМИ, незаконными сделками руководил заместитель главы совета директоров "Дельта Банка" Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. Также сообщалось, что на момент вывода денег "Дельта Банка" в пользу Cargill кумом Масюры был сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.

В начале следствия Масюру объявляли в розыск, а среди арестованного имущества были Bentley Continental, BMW, четыре Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, две Audi, жилой дом площадью 597,4 кв.м, квартира. Однако, уже в 2018 году суд частично снял арест с имущества Масюры.

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