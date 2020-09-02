Експерт розповів, хто і як повинен стягнути заборгованість з Cargill по "Дельта банку"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 140409 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 96013 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 91959 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 100260 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 120869 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 135405 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 219377 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215724 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186268 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175895 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
71%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 98652 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 44178 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 41107 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 144667 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 38631 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 140400 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 144917 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 273832 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 298223 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 381363 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 38810 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 26796 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 41273 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 44338 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 124884 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Експерт розповів, хто і як повинен стягнути заборгованість з Cargill по "Дельта банку"

Київ • УНН

 • 20630 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Приватна американська корпорація Cargill має повернути кошти "Дельта Банку", які вона вивела за схемою “схлопування” кредитів. Стягувачем в данному випадку є Фонд гарантування вкладів фізосіб. Про це у коментарі УНН розповів правозахисник, адвокат, голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін.

Експерт розповів, хто і як повинен стягнути заборгованість з Cargill по "Дельта банку"

"Управління "Дельта банком" здійснює ФГВФО. І, відповідно до Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", саме Фонд в інтересах банку повинен звернутися до компанії-боржника – Cаrgill з позовною заявою про стягнення з нього боргу", - каже він.

Але перспективи стягнути кошти з Cargill Марінушкін називає туманними.

"Те, що Cargill не погасить в повній мірі заборгованість – це зрозуміло. В них є достатньо правових важелів не платити кошти і не повертати їх банку, починаючи від затягування судових процесів і закінчуючи викупом прав вимоги за кредитними договорами через ФГВФО.

Так, судові процеси можуть тривати роками. Тоді як ліквідаційна процедура банку закінчиться у жовтні 2020 року, і ще не зрозуміло, чи будуть законні підстави у Фонду продовжити її терміни.

А ще, Cargill може скористатися тим, що Фонд досить не ефективно керує активами неплатоспроможних банків. Американці можуть наполягати на тому, щоб Фонд виставив на ProZorro права вимоги за кредитними договорами, і потім через афілійовані компанії та фінансові структури скупити їх. Думаю, що така ініціатива розглядається юристами компанії. Це правовий шлях, який дозволить Cargill уникнути будь-яких інших нарахувань у вигляді штрафів, санкцій за всі ці роки, поки тривали суди", - каже Марінушкін.

Окремо адвокат оцінив перспективу виплати цих коштів вкладникам ліквідованого банку.

"Навіть якщо Cargill розрахується із ФГВФО у повному обсязі, це ніяк не вплине на виплату вкладникам 200+. За даними реєстру акцентованих вимог кредиторів, майже 15 млрд грн - це є вимоги третьої черги. Плюс до цієї суми необхідно додати позачергові вимоги НБУ, які активно всі ці роки задовольнялися. І, враховуючи те, що зараз в банку взагалі не залишилося ніяких повноцінних активів, які могли б зацікавити інвесторів, окрім прав вимог за Cargill, навіть погашення заборгованості компанією в повній мірі не перекриє вимоги кредиторів третьої черги, які сьогодні задоволені лише на 6,5 млрд грн. Вкладники введені в оману стосовно того, що якщо Cargill погасить заборгованість вони зможуть щось отримати", - пояснив Марінушкін.

Нагадаємо, колишні співвласники "Дельта Банку": Микола Лагун та американська корпорація Cargill – фігуранти кримінального провадження, яке розслідується зокрема за фактом незаконних угод між Cargill та боржниками банку: "Яблуневим даром", "Іллічівським зерновим терміналом" і "Стройбуд Іллічівськом". Повідомляється, що сума виведених коштів – понад 100 млн доларів.

Лагуну у цій справі Нацполіція вже підготувала підозру.

За даними ЗМІ, незаконними оборудками керував заступник голови ради директорів "Дельта Банку" Віталій Масюра, якого називають наближеним до Cargill. Також повідомлялося, що на момент виводу грошей "Дельта Банку" на користь Cargill кумом Масюри був співробітник московського офісу Cargill Financial Services International Іван Кисельов, який також міг впливати на процес.

На початку слідства Масюру оголошували у розшук, а серед арештованого майна були Bentley Continental, BMW, чотири Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, дві Audi, житловий будинок площею 597,4 кв.м, квартира. Однак, вже у 2018 році суд частково зняв арешт з майна Масюри.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65