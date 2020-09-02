Експерт розповів, хто і як повинен стягнути заборгованість з Cargill по "Дельта банку"

"Управління "Дельта банком" здійснює ФГВФО. І, відповідно до Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", саме Фонд в інтересах банку повинен звернутися до компанії-боржника – Cаrgill з позовною заявою про стягнення з нього боргу", - каже він.

Але перспективи стягнути кошти з Cargill Марінушкін називає туманними.

"Те, що Cargill не погасить в повній мірі заборгованість – це зрозуміло. В них є достатньо правових важелів не платити кошти і не повертати їх банку, починаючи від затягування судових процесів і закінчуючи викупом прав вимоги за кредитними договорами через ФГВФО.

Так, судові процеси можуть тривати роками. Тоді як ліквідаційна процедура банку закінчиться у жовтні 2020 року, і ще не зрозуміло, чи будуть законні підстави у Фонду продовжити її терміни.

А ще, Cargill може скористатися тим, що Фонд досить не ефективно керує активами неплатоспроможних банків. Американці можуть наполягати на тому, щоб Фонд виставив на ProZorro права вимоги за кредитними договорами, і потім через афілійовані компанії та фінансові структури скупити їх. Думаю, що така ініціатива розглядається юристами компанії. Це правовий шлях, який дозволить Cargill уникнути будь-яких інших нарахувань у вигляді штрафів, санкцій за всі ці роки, поки тривали суди", - каже Марінушкін.

Окремо адвокат оцінив перспективу виплати цих коштів вкладникам ліквідованого банку.

"Навіть якщо Cargill розрахується із ФГВФО у повному обсязі, це ніяк не вплине на виплату вкладникам 200+. За даними реєстру акцентованих вимог кредиторів, майже 15 млрд грн - це є вимоги третьої черги. Плюс до цієї суми необхідно додати позачергові вимоги НБУ, які активно всі ці роки задовольнялися. І, враховуючи те, що зараз в банку взагалі не залишилося ніяких повноцінних активів, які могли б зацікавити інвесторів, окрім прав вимог за Cargill, навіть погашення заборгованості компанією в повній мірі не перекриє вимоги кредиторів третьої черги, які сьогодні задоволені лише на 6,5 млрд грн. Вкладники введені в оману стосовно того, що якщо Cargill погасить заборгованість вони зможуть щось отримати", - пояснив Марінушкін.

Нагадаємо, колишні співвласники "Дельта Банку": Микола Лагун та американська корпорація Cargill – фігуранти кримінального провадження, яке розслідується зокрема за фактом незаконних угод між Cargill та боржниками банку: "Яблуневим даром", "Іллічівським зерновим терміналом" і "Стройбуд Іллічівськом". Повідомляється, що сума виведених коштів – понад 100 млн доларів.

Лагуну у цій справі Нацполіція вже підготувала підозру.

За даними ЗМІ, незаконними оборудками керував заступник голови ради директорів "Дельта Банку" Віталій Масюра, якого називають наближеним до Cargill. Також повідомлялося, що на момент виводу грошей "Дельта Банку" на користь Cargill кумом Масюри був співробітник московського офісу Cargill Financial Services International Іван Кисельов, який також міг впливати на процес.

На початку слідства Масюру оголошували у розшук, а серед арештованого майна були Bentley Continental, BMW, чотири Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, дві Audi, житловий будинок площею 597,4 кв.м, квартира. Однак, вже у 2018 році суд частково зняв арешт з майна Масюри.