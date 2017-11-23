Эксперт рассказал, чего ожидать от Брюссельского саммита Восточного партнерства

ukru
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 33437 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 20369 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 34811 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 47570 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 107265 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112643 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 135867 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107213 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108662 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113291 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

11 марта, 01:49 • 95933 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

11 марта, 02:13 • 100979 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 110976 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

05:39 • 89980 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 103502 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 103502 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 107277 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 115082 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 135874 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 134543 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 102209 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 109891 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 111199 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 116839 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 204133 просмотра
Актуальное
Эксперт рассказал, чего ожидать от Брюссельского саммита Восточного партнерства

Эксперт рассказал, чего ожидать от Брюссельского саммита Восточного партнерства

Киев  •  УНН

 • 20453 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В отличие от важной встречи в Вильнюсе в 2013 году, 5-й саммит Восточного партнерства в Брюсселе 24 ноября не принесет больших результатов. Такое мнение высказал старший экономист и бывший заместитель директора Венского института международных экономических исследований Питер Хавлик в обнародованной институтом публикации, передает УНН.

"Короткая встреча шести стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) 24 ноября 2017 года в Брюсселе не приведет к каким-либо далеко идущим решениям. Это контрастирует с важным Вильнюсским саммитом Восточного партнерства четыре года назад... Нынешнее отсутствие функционального германского правительства делает еще менее вероятными четкие выводы с этого саммита", - считает П.Хавлик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на саммите Восточного партнерства

Как отмечает автор, первоначальная политика соседства ЕС (частью которой стала инициатива Восточного партнерства) была пересмотрена в ноябре 2015 года как реакция на мрачные события по соседству с ЕС как на востоке, так и на юге.

"Самая важная реакция со стороны ЕС до сих пор была сформулирована как признание "многообразия стран Восточного партнерства" и дополнительной необходимостью учитывать интересы "соседей" соседей (код для России). Предыдущий саммит Восточного партнерства, состоявшийся в Риге в 2015 году, закончился без каких-либо примечательных результатов. На этот раз в Брюсселе, после краткого пленарного заседания, а также "семейной" фотографии и рабочего обеда, во время заключительной пресс-конференции будет объявлено о прогрессе в совместных инициативах между ЕС, его 28 государствами-членами и шестью странами Восточного партнерства", - пишет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС прокомментировали затягивание согласования декларации саммита Восточного партнерства

Как отмечается, согласно подготовленной ЕС для саммита справочной информации, "лидеры стран Восточного партнерства проанализируют то, что было достигнуто со времени последнего саммита в Риге в 2015 году, и обозначат будущее сотрудничество. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в четырех приоритетных областях, согласованных в Риге: укрепление экономики, вопросы управления, связи и общества (так называемые "20 достижений до 2020 года")".

"В преддверии Брюссельского саммита ЕС также опубликовал информационный бюллетень о "мифах о Восточном партнерстве" для разъяснений и, по-видимому, также для дальнейшего снижения некоторых ожиданий и опасений: Восточное партнерство не является процессом вступления в ЕС, оно не было разработано, чтобы провоцировать Россию, оно взаимовыгодно, оно не навязывает никаких действий странам-партнерам и не исключает членства в Евразийском экономическом союзе и т.д.", - отметил П.Хавлик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин считает, что отношения Украины с ЕС не будут оставаться лишь в рамках Восточного партнерства

Он также добавил, что по результатам саммита, как и всегда, должны принять совместную декларацию. Заключительную пресс-конференцию совместно проведут президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Эстония в настоящее время председательствует в ЕС).

"Согласно справочной информации, пресс-конференция, вероятно, будет проходить без участия представителей Восточного партнерства, вероятно, для избежания неловких конфронтаций и (не)дипломатических размолвок между некоторыми партнерами по Восточному партнерству", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ожидает на саммите Восточного партнерства расширения финансирования и инвестиций

В частности, на саммите в Брюсселе будет проведен обзор хода реализации флагманской инициативы, согласованной в Риге, "20 достижений до 2020 года".

"Некоторые независимые и трезвые оценки хода реализации Соглашений об ассоциации/о зоне свободной торговле, достигнутых к настоящему времени, дали неоднозначные результаты. Помимо запоздавшей визовой либерализации для всех трех стран, с которыми есть соглашения о зоне свободной торговли (Грузия, Молдова и Украина), прогресс был неоднозначным, и проблемы внедрения Соглашения о зоне свободной торговли остаются значительными во всех трех странах. Для Азербайджана и Беларуси в какой бы то ни было из сфер еще меньше прогресса для доклада", - отметил П.Хавлик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко на саммите Восточного партнерства определит новые рубежи на пути в ЕС

Также автор публикации отметил, что важнейшей задачей на саммите является вопрос нового двустороннего соглашения, уже согласованного между ЕС и Арменией.

"Армения решила выбрать членство в Евразийском экономическом союзе вместо подписания Соглашения об ассоциации/о зоне свободной торговле с ЕС в сентябре 2013 года. Вместо этого обсуждалось Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), чтобы обеспечить основу для продолжения совместной работы ЕС и Армении... Нельзя исключать и реакцию России. Не случайно министр иностранных дел Армении посетил Москву всего за несколько дней до Брюссельского саммита и провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По мнению некоторых информированных наблюдателей в Брюсселе, несмотря на первоначальный план относительно готовности CEPA к подписанию на саммите в Брюсселе 24 ноября, "неожиданная задержка в институтах ЕС" отложила это", - отметил П.Хавлик, добавив, что эта задержка может вызвать новые опасения со стороны Армении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы