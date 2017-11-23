Эксперт рассказал, чего ожидать от Брюссельского саммита Восточного партнерства

"Короткая встреча шести стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) 24 ноября 2017 года в Брюсселе не приведет к каким-либо далеко идущим решениям. Это контрастирует с важным Вильнюсским саммитом Восточного партнерства четыре года назад... Нынешнее отсутствие функционального германского правительства делает еще менее вероятными четкие выводы с этого саммита", - считает П.Хавлик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на саммите Восточного партнерства

Как отмечает автор, первоначальная политика соседства ЕС (частью которой стала инициатива Восточного партнерства) была пересмотрена в ноябре 2015 года как реакция на мрачные события по соседству с ЕС как на востоке, так и на юге.

"Самая важная реакция со стороны ЕС до сих пор была сформулирована как признание "многообразия стран Восточного партнерства" и дополнительной необходимостью учитывать интересы "соседей" соседей (код для России). Предыдущий саммит Восточного партнерства, состоявшийся в Риге в 2015 году, закончился без каких-либо примечательных результатов. На этот раз в Брюсселе, после краткого пленарного заседания, а также "семейной" фотографии и рабочего обеда, во время заключительной пресс-конференции будет объявлено о прогрессе в совместных инициативах между ЕС, его 28 государствами-членами и шестью странами Восточного партнерства", - пишет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС прокомментировали затягивание согласования декларации саммита Восточного партнерства

Как отмечается, согласно подготовленной ЕС для саммита справочной информации, "лидеры стран Восточного партнерства проанализируют то, что было достигнуто со времени последнего саммита в Риге в 2015 году, и обозначат будущее сотрудничество. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в четырех приоритетных областях, согласованных в Риге: укрепление экономики, вопросы управления, связи и общества (так называемые "20 достижений до 2020 года")".

"В преддверии Брюссельского саммита ЕС также опубликовал информационный бюллетень о "мифах о Восточном партнерстве" для разъяснений и, по-видимому, также для дальнейшего снижения некоторых ожиданий и опасений: Восточное партнерство не является процессом вступления в ЕС, оно не было разработано, чтобы провоцировать Россию, оно взаимовыгодно, оно не навязывает никаких действий странам-партнерам и не исключает членства в Евразийском экономическом союзе и т.д.", - отметил П.Хавлик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин считает, что отношения Украины с ЕС не будут оставаться лишь в рамках Восточного партнерства

Он также добавил, что по результатам саммита, как и всегда, должны принять совместную декларацию. Заключительную пресс-конференцию совместно проведут президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Эстония в настоящее время председательствует в ЕС).

"Согласно справочной информации, пресс-конференция, вероятно, будет проходить без участия представителей Восточного партнерства, вероятно, для избежания неловких конфронтаций и (не)дипломатических размолвок между некоторыми партнерами по Восточному партнерству", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ожидает на саммите Восточного партнерства расширения финансирования и инвестиций

В частности, на саммите в Брюсселе будет проведен обзор хода реализации флагманской инициативы, согласованной в Риге, "20 достижений до 2020 года".

"Некоторые независимые и трезвые оценки хода реализации Соглашений об ассоциации/о зоне свободной торговле, достигнутых к настоящему времени, дали неоднозначные результаты. Помимо запоздавшей визовой либерализации для всех трех стран, с которыми есть соглашения о зоне свободной торговли (Грузия, Молдова и Украина), прогресс был неоднозначным, и проблемы внедрения Соглашения о зоне свободной торговли остаются значительными во всех трех странах. Для Азербайджана и Беларуси в какой бы то ни было из сфер еще меньше прогресса для доклада", - отметил П.Хавлик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко на саммите Восточного партнерства определит новые рубежи на пути в ЕС

Также автор публикации отметил, что важнейшей задачей на саммите является вопрос нового двустороннего соглашения, уже согласованного между ЕС и Арменией.

"Армения решила выбрать членство в Евразийском экономическом союзе вместо подписания Соглашения об ассоциации/о зоне свободной торговле с ЕС в сентябре 2013 года. Вместо этого обсуждалось Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), чтобы обеспечить основу для продолжения совместной работы ЕС и Армении... Нельзя исключать и реакцию России. Не случайно министр иностранных дел Армении посетил Москву всего за несколько дней до Брюссельского саммита и провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По мнению некоторых информированных наблюдателей в Брюсселе, несмотря на первоначальный план относительно готовности CEPA к подписанию на саммите в Брюсселе 24 ноября, "неожиданная задержка в институтах ЕС" отложила это", - отметил П.Хавлик, добавив, что эта задержка может вызвать новые опасения со стороны Армении.