Експерт розповів, чого очікувати від Брюссельського саміту Східного партнерства

"Коротка зустріч шести країн Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна) 24 листопада 2017 року у Брюсселі не приведе до яких-небудь далекосяжних рішень. Це контрастує з важливим Вільнюським самітом Східного партнерства чотири роки тому... Нинішня відсутність функціонального німецького уряду робить ще менш імовірними чіткі висновки з цього саміту", - вважає П.Хавлік.

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Як зазначає автор, початкова політика сусідства ЄС (частиною якої стала ініціатива Східного партнерства) була переглянута в листопаді 2015 роки як реакція на похмурі події по сусідству з ЄС як на сході, так і на півдні.

"Найважливіша реакція з боку ЄС до цих пір була сформульована як визнання "різноманіття країн Східного партнерства" і додаткова необхідність враховувати інтереси "сусідів" сусідів (код для Росії). Попередній саміт Східного партнерства, що відбувся в Ризі в 2015 році, завершився без яких-небудь примітних результатів. На цей раз в Брюсселі, після короткого пленарного засідання, а також "сімейної" фотографії і робочого обіду, під час заключної прес-конференції буде оголошено про прогрес у спільних ініціативах між ЄС, його 28 державами-членами і шістьма країнами Східного партнерства", - пише експерт.

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Як зазначається, згідно з підготовленою ЄС для саміту довідковою інформацією, "лідери країн Східного партнерства проаналізують те, що було досягнуто з часу останнього саміту в Ризі в 2015 році, і визначать майбутню співпрацю. На саміті обговорюватимуться питання подальшого зміцнення співпраці в чотирьох пріоритетних областях, узгоджених в Ризі: зміцнення економіки, питання управління, зв'язку та суспільства (так звані "20 досягнень до 2020 року")".

"Напередодні Брюссельського саміту ЄС також опублікував інформаційний бюлетень про "міфи про Східне партнерство" для роз'яснень і, мабуть, також для подальшого зниження деяких очікувань і побоювань: Східне партнерство не є процесом вступу в ЄС, воно не було розроблене, щоб провокувати Росію, воно взаємовигідне, воно не нав'язує ніяких дій країнам-партнерам і не виключає членства в Євразійському економічному союзі і т.д.", - зазначив П.Хавлік.

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Він також додав, що за результатами саміту, як і завжди, мають ухвалити спільну декларацію. Заключну прес-конференцію спільно проведуть президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас (Естонія наразі головує в ЄС).

"Згідно з довідковою інформацією, прес-конференція, швидше за все, буде проходити без участі представників Східного партнерства, ймовірно, для уникнення незручних конфронтацій і (не)дипломатичних суперечок між деякими партнерами по Східному партнерству", - вважає експерт.

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Зокрема, на саміті в Брюсселі буде проведено огляд ходу реалізації флагманської ініціативи, узгодженої в Ризі, "20 досягнень до 2020 року".

"Деякі незалежні і тверезі оцінки ходу реалізації Угод про асоціацію/про зону вільної торгівлі, досягнутих до теперішнього часу, дали неоднозначні результати. Крім запізнілої візової лібералізації для всіх трьох країн, з якими є угоди про зону вільної торгівлі (Грузія, Молдова і Україна), прогрес був неоднозначним, і проблеми впровадження Угоди про зону вільної торгівлі залишаються значними у всіх трьох країнах. Для Азербайджану і Білорусі в якій би то не було зі сфер ще менше прогресу для доповіді", - зазначив П.Хавлік.

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Також автор публікації зазначив, що найважливішим завданням на саміті є питання нової двосторонньої угоди, вже узгодженої між ЄС і Вірменією.

"Вірменія вирішила вибрати членство в Євразійському економічному союзі замість підписання Угоди про асоціацію/про зону вільної торгівлі з ЄС у вересні 2013 року. Замість цього обговорювалася Угода про всеосяжне і розширене партнерство (CEPA), щоб забезпечити основу для продовження спільної роботи ЄС і Вірменії... Не можна виключати і реакцію Росії. Не випадково міністр закордонних справ Вірменії відвідав Москву всього за кілька днів до Брюссельського саміту і провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. На думку деяких поінформованих спостерігачів в Брюсселі, не дивлячись на первинний план щодо готовності CEPA до підписання на саміті в Брюсселі 24 листопада, "несподівана затримка в інститутах ЄС" відклала це", - зазначив П.Хавлік, додавши, що ця затримка може викликати нові побоювання з боку Вірменії.