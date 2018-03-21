Эксперт рассказал, стоит ли ожидать от РФ положительного решения относительно Сенцова и Кольченко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Положительных решений от президента России Владимира Путина в отношении украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко ожидать не стоит. Об этом в комментарии УНН сообщил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Что касается решений относительно политзаключенных - надо подождать. Я лично в это не верю", - заявил Огрызко.
Так, по словам Огрызко, в общем положительных для Украины решений от России следует ожидать только в том случае, если Запад как следует нажмет.
"Положительных решений стоит ожидать только, если Украина и Запад как следует нажмут на Россию", - отметил он.
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил проработать список кандидата в президенты Ксении Собчак о освобождение политзаключенных, среди которых украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.