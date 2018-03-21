Експерт розповів, чи варто очікувати від РФ позитивного рішення щодо Сенцова та Кольченка

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Позитивних рішень від президента Росії Володимира Путіна стосовно українських політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка очікувати не варто. Про це в коментарі УНН повідомив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Стосовно рішень щодо політв'язнів – треба почекати. Я особисто в це не вірю", - заявив Огризко.

Так, за словами Огризка, загалом позитивних для України рішень від Росії слід чекати лише в тому випадку, якщо Захід як слід натисне.

"Позитивних рішень варто очікувати лише, якщо Україна і Захід як слід натиснуть на Росію", - зазначив він.

Нагадаємо, Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив опрацювати список кандидата в президенти Ксенії Собчак про звільнення політв'язнів, серед яких є українці Олег Сенцов і Олександр Кольченко.

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