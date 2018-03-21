Експерт розповів, чи варто очікувати від РФ позитивного рішення щодо Сенцова та Кольченка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Позитивних рішень від президента Росії Володимира Путіна стосовно українських політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка очікувати не варто. Про це в коментарі УНН повідомив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
"Стосовно рішень щодо політв'язнів – треба почекати. Я особисто в це не вірю", - заявив Огризко.
Так, за словами Огризка, загалом позитивних для України рішень від Росії слід чекати лише в тому випадку, якщо Захід як слід натисне.
"Позитивних рішень варто очікувати лише, якщо Україна і Захід як слід натиснуть на Росію", - зазначив він.
Нагадаємо, Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив опрацювати список кандидата в президенти Ксенії Собчак про звільнення політв'язнів, серед яких є українці Олег Сенцов і Олександр Кольченко.