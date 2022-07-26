Эксперт рассказал, планирует ли россия захватить Одессу

Он подчеркнул – для россии крайне важно отрезать Украину от доступа к Черному морю.

Цитата

“Стратегическое намерение россии, с точки зрения их захватнических взглядов на территории Украины, заключается в полном захвате нашей южной части. Это полное отсечение Украины от Черного моря, ведь оно один из столпов нашей экономики”, - подчеркнул Шабовта.

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Эксперт подчеркнул - такое развитие событий предполагали почти все международные аналитики, именно поэтому НАТО и международные партнеры Украины должны усилить свою помощь Украине, а не “подыгрывать захватчикам”.

“Вопрос в том, что эксперты, в определенной степени, предполагали такое развитие событий.

Однако действия наших партнеров крайне медленные, а самые главные проблемы Украины, которые связаны, в первую очередь, с нашей незащищенностью, ярко проявляются именно в Одессе. Мы же понимаем, что Одесса – это невероятно мощный порт, невероятный инфраструктурный узел с большим количеством хранилищ, в том числе хранилищ зерна, и они не защищены ПВО. Мы понимаем, что какую-то часть ракет сбивают, но если будет более мощный залп врага, то ПВО будет просто неспособно решить этот вопрос.

Здесь возникает реальная угроза почти полного уничтожения всего Одесского портового узла, она абсолютно реальна”, - отметил эксперт по безопасности.

Напомним

Недавно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН о возобновлении экспорта зерна морскими путями.

Согласно достигнутым договоренностям Украины, россии, Турции и ООН продукция АПК и удобрения, включая аммиак, получат зеленый коридор для экспорта из портов Одессы, Черноморска и Южного.

В то же время в Союзе химиков заявляли, что в Одессе находится около 42 тысяч тонн аммиака, за который есть задолженность, ведь он находится на хранении. До 24 февраля 2022 года для последующей продажи через амиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, который производился на предприятии “ТольятиАзот”.

Однако сразу после начала войны транспортировка была поставлена ​​на паузу. Позже выяснилось, что “ТольяттиАзот” выкупил российский олигарх Дмитрий Мазепин, который, по информации УНН, обещал путину “сдать” Одессу (на территории которой находится Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака), в обмен на контроль над этим предприятием.

Добавим

Однако почти сразу после подписания соглашения о возобновлении экспорта зерна морскими путями, российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".