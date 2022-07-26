Експерт розповів, чи планує росія загарбати Одесу

Він наголосив - для росії вкрай важливо відрізати Україну від доступу до Чорного моря.

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“Стратегічний намір росії, з точки зору їх загарбницьких поглядів на території України, полягає у повному захопленні нашої південної частини. Це повне відсічення України від Чорного моря, адже воно один із стовпів нашої економіки”, - наголосив Шабовта.

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Експерт наголосив - такий розвиток подій передбачали майже всі міжнародні аналітики, саме тому НАТО та міжнародні партнери України мають посилити свою допомогу Україні, а не “підігрувати загарбникам”.

“Питання в тому, що експерти, певною мірою, передбачали такий розвиток подій.

Однак дії наших партнерів вкрай повільні, а найголовніші проблеми України, які пов’язані, в першу чергу, з нашою незахищеністю, яскраво проявляються саме в Одесі. Ми ж розуміємо, що Одеса – це неймовірно потужний порт, неймовірний інфраструктурний вузол з великою кількістю сховищ, в тому числі сховищ зерна і вони не захищені ППО. Ми розуміємо, що якусь частину ракет збивають, але якщо буде більш потужний залп ворога, то ППО буде просто нездатне вирішити це питання.

Тут постає реальна загроза майже повного знищення всього Одеського портового вузла, вона абсолютно реальна”, - зазначив експерт з питань безпеки.

Нагадаємо

Нещодавно Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН про відновлення експорту зерна морськими шляхами.

Згідно з досягнутими домовленостями України, росії, Туреччини та ООН продукція АПК та добрива, включаючи аміак, отримають зелений коридор для експорту з портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Водночас у Союзі хіміків заявляли, що в Одесі перебуває близько 42 тисяч тонн аміаку, за який є заборгованість, адже він знаходиться на зберіганні. До 24 лютого 2022 року для подальшого продажу через амміакопровід “Тольятті-Одеса” транспортувався російський аміак, який вироблявся на підприємстві “ТольятіАзот”.

Однак відразу після початку війни транспортування було поставлене на паузу. Пізніше з'ясувалося, що “ТольяттіАзот” викупив російський олігарх Дмитро Мазепін, який, за інформацією УНН, обіцяв путіну “здати” Одесу (на території якої знаходиться Одеський припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку), в обмін на контроль над цим підприємством.

Додамо

Однак майже одразу після підписання угоди про відновлення експорту зерна морськими шляхами, російські окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".