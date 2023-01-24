Эксперт рассказала, благоприятна ли нынешняя зима для посевов озимых в этом году

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«Ситуация благоприятная, потому что мы имеем европейскую зиму, и на сегодня никаких рисков для озимых культур нет. Морозы, которые были в середине месяца, с 11 по 15, самыми сильными наблюдались на северо-востоке нашей страны, там было снижение до опасных значений для озимой пшеницы. Однако эти снижения были кратковременными, всего 1 день. Негативное влияние морозов проявляется после того, как наблюдаются такие снижения три и более дней. То есть снижение прошло абсолютно безопасно», – рассказала Адаменко.

В этом году в Украине наблюдается аномально теплая зима, по сравнению с климатической нормой. В период 1-20 января в среднем температура была выше на 2,5 градуса по Цельсию на востоке и на 5 градусов – на западе и юге Украины.

«Мы имеем сейчас абсолютно положительные средние температуры в январе, поэтому никаких рисков для озимых нет. Наоборот, на юге Одесской области наблюдалась температура до 19 градусов. Там очень поздние посевы, и такое накопление тепла привело к возобновлению вегетации и даже фазовые изменения. То есть, из-за поздних посевов в зиму растения вошли в фазу прорастания зерна, что является очень уязвимой фазой. А теперь за счет зимнего тепла они подросли и образовали всходы», – отметила Адаменко.

Сейчас наблюдается очередная волна похолодания. Однако, как отмечает эксперт, оно постепенное и щадящее. По предварительному прогнозу, не ожидается, что до начала февраля будут сильные морозы.

«Будет снижение до -5...-10 градусов, но это будет абсолютно безопасно для посевов. Конечно, есть негативный фактор от того, что растаял снег. Хотя вся влага от снега пошла на усвоение почвы и создание нормальных влагозапасов на весну. Далее судьба посевов будет зависеть от температуры воздуха в феврале и наличия снега», – рассказала Адаменко.

История метеорологических наблюдений показывает, что не исключена суровая зима в феврале. Например, как рассказала эксперт, в 2012 году в феврале произошло вымерзание озимых. И анализ истории метеорологических наблюдений показывает, что после теплого января крайне редко бывает холодный февраль. Однако, тогда теплая зима компенсируется за счет заморозков в апреле и мае.

Напомним

Минагрополитики сообщило, что посевные площади в 2023 году переориентируют с зерновых на масличные культуры из-за того, что последние по стоимости дороже.