Експерт розповіла, чи сприятлива цьогорічна зима для посівів озимих

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«Ситуація сприятлива, тому що ми маємо європейську зиму, і на сьогодні жодних ризиків для озимих культур немає. Морози, які були в середині місяця, з 11 по 15, найсильнішими спостерігалися на північному сході нашої країни, там було зниження до небезпечних значень для озимої пшениці. Однак ці зниження були короткотривалими, всього 1 день. Негативний вплив морозів проявляється після того, як спостерігаються такі зниження три та більше днів. Тобто зниження пройшло абсолютно безпечно», – розповіла Адаменко.

Цього року в Україні спостерігається аномально тепла зима, у порівнянні з кліматичною нормою. У період 1-20 січня в середньому температура була вища на 2,5 градуса за Цельсієм на сході та на 5 градусів – на заході та півдні України.

«Ми маємо зараз абсолютно позитивні середні температури в січні, тому жодних ризиків для озимих немає. Навпаки, на півдні Одещини спостерігалася температура до 19 градусів. Там дуже пізні посіви, і таке накопичення тепла спричинило відновлення вегетації і навіть фазові зміни. Тобто, через пізні посіви в зиму рослини увійшли у фазу проростання зерна, що є дуже вразливою фазою. А тепер за рахунок зимового тепла вони підросли і утворили сходи», – зазначила Адаменко.

Зараз спостерігається чергова хвиля похолодання. Проте, як зазначає експертка, воно поступове та щадливе. За попереднім прогнозом, не очікується, що до початку лютого будуть сильні морози.

«Буде зниження до -5...-10 градусів, але це буде абсолютно безпечно для посівів. Звісно, є негативний фактор від того, що розтанув сніг. Хоча вся волога від снігу пішла на засвоєння грунту і створення нормальних вологозапасів на весну. Далі доля посівів залежатиме від температури повітря у лютому та наявності снігу», – розповіла Адаменко.

Історія метеорологічних спостережень показує, що не виключена сувора зима в лютому. Наприклад, як розповіла експертка, у 2012 році в лютому відбулося вимерзання озимих. Та аналіз історії метеорологічних спостережень демонструє, що після теплого січня вкрай рідко буває холодний лютий. Проте, тоді тепла зима компенсується за рахунок заморозків у квітні й травні.

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