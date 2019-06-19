Эксперт: первичный рынок жилья активный

“В период с февраля к середине апреля действительно можно было говорить о некотором спаде покупательской активности, но она не превысила 25%”, — подчеркнула Соловей.

Хотя при этом отделы продаж многих застройщиков фиксировали увеличение количества звонков на 10-15%, заявила Ольга Соловей. В конце же апреля и к середине мая рынок первичной недвижимости Киева оживился.

“Сейчас же темпы продаж несколько упали по сравнению с серединой мая, но они не критичны. Примерно на 5-7% ниже, чем в конце декабря. Поэтому говорить о каком-либо кризисе на первичном рынке Киева не приходится”, — резюмировала она.

Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сегодня предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.

В том числе крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает рассрочку с первым взносом от 30 до 50%. Оставшуюся сумму расписывают на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию. Но следует помнить, что сумма остатка не фиксируется, если в течение строительства будет расти стоимость “квадрата”, то увеличится и выплата по рассрочке.

В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, “Киевгорстрой” предлагает на выбор программы с различными банками. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру — в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.