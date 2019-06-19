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Експерт: первинний ринок житла активний

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Говорити про суттєве падіння активності на ринку житла не доводиться. Зниження активності незначне. Про це заявила керуючий партнер Українського клубу нерухомості Ольга Соловей, повідомляє УНН з посиланням на Ubr.ua.

Експерт: первинний ринок житла активний

"У період з лютого до середини квітня дійсно можна було говорити про деякий спад купівельної активності, але він не перевищив 25%", - наголосила Соловей.

Хоча при цьому відділи продажів багатьох забудовників фіксували збільшення кількості дзвінків на 10-15%, заявила Ольга Соловей. В кінці ж квітня і до середини травня ринок первинної нерухомості Києва пожвавився.

"Зараз же темпи продажів дещо впали в порівнянні з серединою травня, але вони не критичні. Приблизно на 5-7% нижче, ніж в кінці грудня. Тому говорити про якусь кризу на первинному ринку Києва не доводиться", - резюмувала вона.

Як повідомляв УНН, на даний момент три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не тільки нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які сьогодні пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.

У тому числі найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує розстрочку з першим внеском від 30 до 50%. Решту суми розписують на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію. Але слід пам'ятати, що сума залишку не фіксується, якщо протягом будівництва буде рости вартість "квадрата", то збільшиться і виплата по розстрочці.

В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, "Київміськбуд" пропонує на вибір програми з різними банками. Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.

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