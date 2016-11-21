Эксперт прогнозирует облегчение жизни импортерам иностранных лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В связи с тем, что Украина упростила процедуру регистрации для иностранных производителей лекарств, им станет легче попадать на отечественный рынок. Однако пока количество препаратов, прошедших регистрацию по упрощенной процедуре, - ничтожно. Об этом в комментарии УНН сказал глава общественной организации "Медицинский контроль" Игорь Щедрин.
Импортеры фармпродукции в Украине сталкиваются с теми же проблемами, что и раньше. Правда, некоторым из них немного облегчили жизнь, потому что упрощенная регистрация препаратов должна поспособствовать тому, что им станет легче ввозить свои лекарства. По крайней мере, существуют такие возможности. Хотя, пока что, на практике это - не заработало. Я слышал, что всего 13 или 16 препаратов прошли по процедуре ускоренной регистрации, а это ничтожно малое количество, конечно. Учитывайте, что в Украине зарегистрированы 14,5 тыс. препаратов", - пояснил он.
По словам эксперта, для импортеров иностранных лекарств также остается проблемой введение 7% НДС.
Напомним, как сообщал УНН, в 2015 году объем импорта лекарственных препаратов в Украину сократился вдвое.
Также, по данным аналитиков, по итогам 9 месяцев 2015 года объем аптечных продаж в натуральном измерении сократился в сравнении с аналогичным периодом 2014 года на 14,5% и составил 1,2 млрд. упаковок.
Также напомним, недавно на базе складского комплекса "Юниверсал Лоджистик" прошла встреча импортеров лекарственных препаратов с представителями Киевской таможни ГФС Украины. Во время мероприятия стороны обсудили практические аспекты ввоза лекарственных средств и медицинских изделий, а также порядок и методы определения таможенной стоимости импортных лекарств.