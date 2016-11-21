Експерт прогнозує полегшення життя імпортерам іноземних ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У зв’язку з тим, що Україна спростила процедуру реєстрації для іноземних виробників ліків, їм стане легше потрапляти на вітчизняний ринок. Однак наразі кількість препаратів, які пройшли реєстрацію за прощенною процедурою, – нікчемна. Про це у коментарі УНН зазначив голова громадської організації “Медичний контроль” Ігор Щедрин.
Нараз імпортери фармпродукції в Україні стикаються з тими ж проблемами, що і раніше. Правда, деяким з них трохи полегшили життя, тому що спрощена реєстрація препаратів повинна посприяти тому, що їм стане легше ввозити свої ліки. Принаймні, існують такі можливості. Хоча, поки що, на практиці це — не запрацювало. Я чув, що всього 13 або 16 препаратів пройшли по процедурі прискореної реєстрації, а це мізерно мала кількість, звичайно. Враховуйте, що в Україні зареєстровано 14,5 тис. препаратів“, — пояснив він.
За словами експерта, для імпортерів іноземних ліків також залишається проблемою введення 7% ПДВ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у 2015 обсяг імпорту лікарських препаратів в Україну скоротився вдвічі.
Також, за даними аналітиків, за підсумками 9 місяців 2015 року обсяг аптечних продажів в натуральному вимірі скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 14,5% і склав 1,2 млрд. упаковок.
Також нагадаємо, нещодавно на базі складського комплексу “Юніверсал Лоджістік” пройшла зустріч імпортерів лікарських засобів з представниками Київської митниці ДФС України. Під час заходу обговорили практичні аспекти ввозу лікарських засобів та медичних виробів, а також порядок і методи визначення митної вартості імпортних ліків.