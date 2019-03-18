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Эксперт объяснил, какие факторы приведут к росту цен

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Комплекс факторов, в частности монетизация, индексация пенсий и возможная печать дополнительной денежной массы способны вызвать рост цен. Кроме того следует ожидать сезонного роста цен на товары потребительской корзины. Такое мнение в комментарии УНН высказал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук.

Эксперт объяснил, какие факторы приведут к росту цен

Отвечая на вопрос корреспондента УНН о том может ли монетизация субсидий вызвать рост цен на потребительские товары, эксперт заявил:

"Выход определенной массы наличных средств на рынок безусловно может быть одним из факторов повышения цен на все, но, я считаю, что ключевым фактором повышением цен на товары питания является повышение стоимости энергоносителей (...) Безусловно, что любая эмиссия и цены на рынке она будет приводить к удорожанию том, что денежной массы больше, соответственно удорожание какое будет. Сказать, что это очень существенно повлияет, я не сказал этого. Напротив, я считаю, что определенные экономисты, имя которых не будем называть, а какие являются кандидатами в президенты просто нагоняют "Валне" и фактически делают громкие заявления, которые просто привлекают к ним внимание, не больше и не меньше. Фактически говорить о том, что именно монетизация субсидий повлияет существенным образом на этот процесс нельзя ".

Эксперт пояснил, что сейчас увеличение денежной массы наблюдается не только за счет субсидий, но и за счет индексации пенсий из денег "евроблях".

"Фактически мы видим не только монетизацию, мы видим повышение пенсий, на повестке 250 гривен каждому пенсионеру, в зависимости от пенсии, мы видим сиюминутную выплату денег по 1200 гривен в марте и в апреле, то есть после первого и после второго туров выборов. То есть будем говорить, если наши пенсионеры "правильно" проголосуют, а они ходят на избирательные участки в отличие от молодежи, то фактически они смогут получить второй этот транш. Вот эти вещи нужно рассматривать комплексно", - считает эксперт.

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Также по словам Гарбарука, не исключена дополнительная печать денег, ведь НБУ заявил об уничтожении почти 47,4 млн грн изношенных банкнот.

"Соответственно эти деньги будут допечатаны, и если Нацбанк и монетный двор допечатают эти деньги и эта денежная масса будет такая же, которая была утилизирована. Это одна ситуация. А если, не дай Бог, это теоретически, они напечатают больше, то это безусловно повлияет на рынок ", - отметил эксперт.

В то же время он прогнозирует сезонный рост цен на 12 - 15% на товары основной потребительской корзины в апреле.

Как сообщал УНН, с 4 марта субсидию в денежной форме в Киеве получает уже более 158 000 домохозяйств.

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