Експерт пояснив, які фактори призведуть до зростання цін
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Комплекс чинників, зокрема монетизація, індексація пенсій та можливий друк додаткової грошової маси здатні спричинити зростання цін. Окрім того варто очікувати сезонного зростання цін на товари споживчого кошика. Таку думку у коментарі УНН висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.
Відповідаючи на запитання кореспондента УНН про те чи може монетизація субсидій спричинити зростання цін на споживчі товари, експерт заявив:
"Вихід певної маси готівкових коштів на ринок безумовно може бути одним з чинників підвищення цін на все, але, я вважаю, що ключовим чинником підвищенням цін на товари харчування є підвищення вартості енергоносіїв (…) Безумовно, що будь-яка емісія і ціни на ринку вона буде призводити до подорожчання тому, що грошової маси більше, відповідно подорожчання якесь буде. Сказати, що це дуже суттєво вплине, я не сказав цього. Навпаки, я вважаю, що певні економісти, ім’я яких не будемо називати, а які є кандидатами в президенти просто наганяють “валну” і фактично роблять гучні заяви, які просто привертають до них увагу, не більше і не менше. Фактично казати, про те, що саме монетизація субсидій вплине суттєвим чином на цей процес не можна".
Експерт пояснив, що наразі збільшення грошової маси спостерігається не тільки за рахунок субсидій, а й за рахунок індексації пенсій з грошей "євроблях".
"Фактично ми бачимо не тільки монетизацію, ми бачимо підвищення пенсій, на порядку 250 гривень кожному пенсіонеру, в залежності від пенсії, ми бачимо одномоментну виплату грошей по 1200 гривень в березні і в квітні, тобто після першого і після другого турів виборів. Тобто будемо казати, якщо наші пенсіонери “правильно” проголосують, а вони ходять на виборчі дільниці на відміну від молоді, то фактично вони матимуть можливість отримати другий цей транш. Ось ці всі речі потрібно розглядати комплексно", - вважає експерт.
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Також за словами Гарбарука, не виключений додатковий друк грошей, адже НБУ заявив про знищення майже 47,4 млн грн зношених банкнот.
"Відповідно ці гроші будуть додруковані, і якщо Нацбанк і монетний двір додрукують ці гроші і ця грошова маса буде така сама, яка була утилізована. це одна ситуація. А якщо, не дай Боже, це теоретично, вони надрукують більше, то це безумовно вплине на ринок", - зауважив експерт.
Водночас він прогнозує сезонне зростання цін на 12 – 15% на товари основного споживчого кошика у квітні.
Як повідомляв УНН, з 4 березня субсидію у грошовій формі у Києві отримує вже понад 158 тисяч домогосподарств.