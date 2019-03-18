Експерт пояснив, які фактори призведуть до зростання цін

Відповідаючи на запитання кореспондента УНН про те чи може монетизація субсидій спричинити зростання цін на споживчі товари, експерт заявив:

"Вихід певної маси готівкових коштів на ринок безумовно може бути одним з чинників підвищення цін на все, але, я вважаю, що ключовим чинником підвищенням цін на товари харчування є підвищення вартості енергоносіїв (…) Безумовно, що будь-яка емісія і ціни на ринку вона буде призводити до подорожчання тому, що грошової маси більше, відповідно подорожчання якесь буде. Сказати, що це дуже суттєво вплине, я не сказав цього. Навпаки, я вважаю, що певні економісти, ім’я яких не будемо називати, а які є кандидатами в президенти просто наганяють “валну” і фактично роблять гучні заяви, які просто привертають до них увагу, не більше і не менше. Фактично казати, про те, що саме монетизація субсидій вплине суттєвим чином на цей процес не можна".

Експерт пояснив, що наразі збільшення грошової маси спостерігається не тільки за рахунок субсидій, а й за рахунок індексації пенсій з грошей "євроблях".



"Фактично ми бачимо не тільки монетизацію, ми бачимо підвищення пенсій, на порядку 250 гривень кожному пенсіонеру, в залежності від пенсії, ми бачимо одномоментну виплату грошей по 1200 гривень в березні і в квітні, тобто після першого і після другого турів виборів. Тобто будемо казати, якщо наші пенсіонери “правильно” проголосують, а вони ходять на виборчі дільниці на відміну від молоді, то фактично вони матимуть можливість отримати другий цей транш. Ось ці всі речі потрібно розглядати комплексно", - вважає експерт.



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Також за словами Гарбарука, не виключений додатковий друк грошей, адже НБУ заявив про знищення майже 47,4 млн грн зношених банкнот.

"Відповідно ці гроші будуть додруковані, і якщо Нацбанк і монетний двір додрукують ці гроші і ця грошова маса буде така сама, яка була утилізована. це одна ситуація. А якщо, не дай Боже, це теоретично, вони надрукують більше, то це безумовно вплине на ринок", - зауважив експерт.



Водночас він прогнозує сезонне зростання цін на 12 – 15% на товари основного споживчого кошика у квітні.



Як повідомляв УНН, з 4 березня субсидію у грошовій формі у Києві отримує вже понад 158 тисяч домогосподарств.