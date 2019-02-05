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Эксперт объяснил, почему вспышки АЧС в Украине статистически пойдут на спад

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Украине продолжает распространяться африканская чума свиней (АЧС). В текущем году количество вспышек болезни может уменьшиться, однако исключительно из-за значительного сокращения поголовья. Об этом УНН сообщил Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич.

"К большому сожалению, ситуация с АЧС и борьбой с заболеванием неизменна. АЧС продолжается в Украине не первый год, и в 2019 году мы не преодолеем болезнь, ситуация будет ухудшаться. С 2014 года в Украине свиней уменьшилось на 40%. Только из-за этого в этом году мы увидим количественное уменьшение вспышек заболевания. Не потому, что мы будем преодолевать болезнь, а потому, уменьшилось количество животных, которые могут заболеть АЧС. Это будет обманчивая статистика", - пояснил он.

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Контролировать АЧС должна Госпродпотребслужба. Но ведомство не справилось с задачей. И вряд ли уже справится, считает Томич.

"В Госпродпотребслужбе нет инструментов борьбы с болезнью. Я остаюсь сторонником того мнения, что нельзя было разрушать ветсанитарную службу. Рановато мы это сделали. Во времена ее действия был санитарный контроль за продуктами питания, была контролируемая ситуация с АЧС. А сейчас систему разрушили - а взамен ничего не построили. Поэтому, не только с АЧС, но и по системе безопасности и качества продуктов у нас царит полный хаос", - пояснил эксперт.

В прошлом году в Украине было зафиксировано 145 вспышек АЧС во всех без исключения регионах.

При этом, государство до сих пор не компенсировало фермерам убытки от эпидемии в размере более 27 млн грн.

По прогнозам экспертов, наступление АЧС угрожает ростом цен на свинину и сало, а также увеличением импорта этих продуктов из других стран.

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